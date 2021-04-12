Dudak Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Dudak Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Pul pul dökülen, çatlamış ve cansız dudaklara en iyi çözüm dudak maskesi yapmaktır. Canlandırıcı ve dolgunlaştırıcı dudak maskeleriyle dudaklarınız harika görünüme kavuşur.



Dudak Maskesi Nedir?



Dudak maskesi, dudaklara uygulanan ve dudak sorunlarını gideren besleyici, nemlendirici, dolgunlaştırıcı ve canlandırıcı karışımlardır. Ev yapımı dudak maskeleriyle büyülü dudaklara sahip olmak son derece kolaydır. Dudak maskesinin pek çok çeşidi bulunur. Siz de dudağınızda yaşadığınız probleme yönelik dudak maskelerini tercih edebilirsiniz. Dudak maskeleri; çatlamış dudakları beslemek ve canlandırmak için, dudaklara dolgun görünüm ve yumuşaklık vermek için, kuru dudakları canlandırmak için ve dudaklara peeling yapmak için kullanılabilirler.



Dudak Maskesi Ne İşe Yarar?



Dudak maskesinin pek çok çeşidi bulunur. Dudak bakımı ve sağlığı için dileyen herkes istediği dudak maskesini uygulayabilir. Dudak maskesi; dudakları yenilemek, canlandırmak, beslemek gibi farklı faydalara sahiptir. Kuruyan ve çatlayan sağlıksız dudaklara uygun dudak maskeleri de bulunur. Dudak maskelerinin içeriğine göre pek çok farklı işlevi ve faydası olabilir.



Dudak Maskesi Nasıl Yapılır? Dudak Maskesi Yapımı



Her evde bulunan birkaç temel malzemeyle son derece besleyici ve yenileyici ev yapımı dudak maskeleri yapmak mümkündür.



​​​​​​​Dudak Maskesi Faydaları Nelerdir?



Dudak maskelerinin içeriğine göre farklı faydaları olabilir. Kurumuş dudaklar, çatlak dudaklar ve cansız dudaklar için canlandırıcı, yenileyici ve besleyici dudak maskeleri kullanılabilir. Bütün bunlar dışında dudakları daha dolgun ve gösterişli göstermek, dudak rengini ortaya çıkarmak ve dudakları vurgulamak için de farklı dudak maskeleri bulunur.



​​​​​​​Dudak Maskesi İçin Pratik Tarifler



Dudak maskeleri farklı etkilere sahip olabilir. Bunun için pek çok ev yapımı pratik dudak maskesi tarifi mevcuttur.



1- Kuruyan Dudaklar İçin Maske Tarifi



Malzemeler:



1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı greyfurt suyu

1 tatlı kaşığı bal



Yapılışı:



Bütün malzemeleri bir kapta iyice karıştırın ve kuruyan dudaklara uygulayın. Maskeyi 5-10 dakika dudaklarınıza peeling şeklinde uygulayın. Bu şekilde dudaklarınız pürüzsüz ve yumuşak bir hale gelecektir.



2- Nemlendirici Dudak Maskesi



Malzemeler:



1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı yoğurt

1 domates



Yapılışı:



Domatesi blenderdan geçirin ve suyunu çıkarın. Ezilen domatesin üzerine bal ve yoğurdu ekleyerek karıştırın. Karışımı dudaklarınıza ve dudak çevresine uygulayın. Bu şekilde 15 dakika bekletin. Suyla durulayarak maskeyi çıkarın. Bu maske dudaklarınıza ihtiyacı olan nemi ve yumuşaklığı sağlayacak, aynı zamanda dudak kenarlarında kırışıklık oluşmasını önleyecektir.



4- Daha Dolgun Dudaklar İçin Maske



Malzemeler:



1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı zeytin yağı



Yapılışı:



Bal ve zeytin yağını bir kapta karıştırın ve temiz bir diş fırçası yardımıyla dudaklarınıza hafif peeling yaparak uygulayın. Bu maske dudaklarınızı ihtiyacı olan canlılığı vererek besleyecek ve aynı zamanda dolgun bir görünüme kavuşturacaktır.



4- Besleyici Dudak Maskesi



Malzemeler:



Yarım salatalık

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı yoğurt



Yapılışı:



Öncelikle salatalığı iyice yıkayın ve kabuklarını soyun, daha sonra blenderda çekin. Üzerine bal ve yoğurdu ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı dudaklarınıza ve dudak kenarlarına sürün. Bu şekilde en az 15 dakika maskeyi bekletin. Süre sonunda maskeyi suyla durulayarak çıkarın. Bu maske dudaklarınızı nemlendirirken besleyecek ve daha sağlıklı bir hale getirecektir.