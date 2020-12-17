Dudak Kalemi Sürerken Sık Yapılan Hatalar

Yanlış tonu seçmek



Eğer dudaklarınızı daha büyük göstermek istemiyorsanız, dudak çizginizle aynı renkte bir dudak kalemi seçmeye çalışın. Tam tersi, olduğundan daha dolgun görünsün diyorsanız da rujunuzun bir ton koyusu olan kalemleri tercih edin.



Önce dudak kalemini sürmek



Her zaman dudak kaleminden önce ruj sürmelisiniz. Böylece dudak çizginizi belirlemeniz daha kolay olacaktır.



Kontrolü kaybetmeyin



Dudak kalemini kontrollü bir şekilde tutun ve tek seferde sürmek yerine küçük çizgilerle tamamlamaya özen gösterin.



Dudak fırçası kullanmamak

Dudak kaleminin belirgin bir şekilde göze batmasını istemezsiniz. Bunun için, kalemi sürdükten sonra yumuşak bir dudak fırçasıyla dağıtmaya çalışın.



Partlatıcıyı atlamak

Dudaklarınızın daha iyi görünmesi için parlak dudak kalemlerini ya da parlatıcıları tercih edebilirsiniz.