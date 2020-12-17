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MAHMURE ÖZEL

Dudak Kalemi Sürerken Sık Yapılan Hatalar

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Dudak Kalemi Sürerken Sık Yapılan Hatalar
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"Her ne kadar dolgun dudaklara sahip olmanın yolu rujdan geçiyorsa da makyajınızı kusursuz hale getirmenin en büyük destekleyicisi dudak kalemleridir. Tabii ki bunu yaparken doğru şekilde uygulamanız gerekir. Aksi halde makyajınızı yenilemek durumunda kalabilir ya da dudaklarınızı olduğundan daha küçük göstermiş olursunuz. Dudak kalemi sürerken sık yapılan hataları listeledik."

Yanlış tonu seçmek

Eğer dudaklarınızı daha büyük göstermek istemiyorsanız, dudak çizginizle aynı renkte bir dudak kalemi seçmeye çalışın. Tam tersi, olduğundan daha dolgun görünsün diyorsanız da rujunuzun bir ton koyusu olan kalemleri tercih edin.

Önce dudak kalemini sürmek

Her zaman dudak kaleminden önce ruj sürmelisiniz. Böylece dudak çizginizi belirlemeniz daha kolay olacaktır.

Kontrolü kaybetmeyin

Dudak kalemini kontrollü bir şekilde tutun ve tek seferde sürmek yerine küçük çizgilerle tamamlamaya özen gösterin.

Dudak fırçası kullanmamak

Dudak kaleminin belirgin bir şekilde göze batmasını istemezsiniz. Bunun için, kalemi sürdükten sonra yumuşak bir dudak fırçasıyla dağıtmaya çalışın.

Partlatıcıyı atlamak

Dudaklarınızın daha iyi görünmesi için parlak dudak kalemlerini ya da parlatıcıları tercih edebilirsiniz.

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