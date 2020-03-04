Dudak Dolgusunda Tasarım Çok Önemli!

Dudak dolgusu dudaklara hacim kazandırmak, yüzün diğer öğeleriyle daha uyumlu, simetrik ve orantılı hale getirmek amacıyla yapılır. Bu sayede hem daha genç görünüme hem de daha güzel gülüşe sahip olunabilir.

Dudak tasarımında doğal görünüm için çok sayıda kriter göz önüne alınır. Altın oran hesaplamaları, cerrahın tekniği, kişinin tercihi ile beklentisi tasarımda önemli rol oynar. İdeal dudak tasarımında, mitolojideki güzellik tanrıçaları/tanrılarından örnek alınır: Afrodit, Venüs, Hera ve Eros tipi dudak dolgusu gibi…

Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenler

Afrodit tipi dudak dolgusunda alt ve üst dudağın şekli ve kalınlığı simetriktir. Philtrum sırtı ile eros yayı kıvrımları simetride çok önemli bir rol oynar. Üst dudağın merkezinde bulunan yayın kıvrımı daha belirgindir. Üst dudağın konturu dışa doğru hafif taşma yapacak şekilde tasarlanır. Dudaklar pürüzsüz ve gergindir.

Venüs tipi dudak dolgusunda üst dudak tasarımı diş etini kapatacak şekildedir. Gülümseme hattı yani üst dudak konturu simetriktir. Üst dudak kalınlığı ve gülümseme hattı çizgisi diş etinin üç milimetreden daha az görünmesini sağlayacak şekildedir. Yine üst dudak ile alt dudak arasındaki kalınlık farkı 1,618 oranındadır.

Hera tipi dudak dolgusunda dudak konturları ideal altın oranlarda, üst dudak yayı ve açıları simetriktir. Dudak çizgisi merkezden kenarlara doğru hacmini koruyarak devam eder. Dudak ile dişlerin simetrisi birbiriyle uyumlu, alt dudağın dişlerden uzaklığı ise ideal ölçülere göre 0,5 ile 1,5 mm arasındadır.

Eros tipi dudak dolgusunda dudağın merkezinde bulunan Eros yani cupid yayı kıvrımı belirgin ve dışa doğru taşkın olur. Eros kıvrımından itibaren dudak konturu kenarlara doğru altın oran hesaplamalarıyla simetrik bir şekilde devam eder. Dudak köşelerinin hizası ve kalınlığı simetriktir. Eros yayı çizgisi dişlerin tam ortasına denk gelir.

Dudak dolgusu nasıl uygulanır?

Ortalama 15 dakika arasında süren dudak dolgusunda acı hissedilmez. Ameliyatsız bir işlem olduğu için iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Dolgu enjeksiyonun etkileri hemen görünür olur. Birkaç gün içinde dudak şekli tam olarak oturmuş olur. İlk birkaç saat hassasiyet nedeni ile sıcakla temas edilmemesi ve güneşten uzak durulması yeterlidir. Kullanılan dolgu malzemesinin özelliğine göre dudaklar şeklini 6 ile 2 yıl arasında koruyabilir.

GÜNCEL ÖZTÜRK