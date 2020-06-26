Dudak Dolgusu İle İlgili Bilinmesi Gereken 7 Önemli Nokta

1- Hyaluronikasit bazli dudak dolgulari kalıcı değildir. Vücutta doğal olarak bulunan hyaluronidaz enzimi 6-12 ay gibi bir sürede vücutta parçalanır. Dolgunun kalıcılık süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bunu önceden tahmin etmemiz mümkün değildir. Seçilen dolgunun FDA, CE gibi onaylarının olması kalıcılık süresini etkileyebilir.



2- Ne olursa olsun yüzünüze ya da vücudunuza bir kimyasal ya da ilaç enjekte edilecekse, uygulayıcı tecrübeli bir hekim olmalıdır. Güzellik uzmanları, kuaför ya da diğer meslek erbaşlarından uzak durulmalıdır. Kısaca dudak dolgusu bu konuda profesyonel bir ‘hekim’ tarafından uygulanmalıdır.



3- İnsanların medikal estetik uygulamalarından korkmasının en büyük nedenlerinden biri de kötü yapılmış dudak dolgularıdır. Ördek gibi ya da kalıp gibi duran dudaklar, yıllarca insanların kabusu olmuştur. Dudak dolgusu kişinin yüz oranlarına hatta boyunun uzunluğuna bile dikkat edilerek yapılmalıdır.



4- Enjeksiyona bağlı şişlik ve morluk olabilir. Eğer planlanmış bir etkinlik varsa, özel bir gün gibi, 1-2 hafta önceden dudak dolgunuzu yaptırmanız iyi olacaktır.



5- Kalın dudaklara sahip olmanız yüzünüzün daha güzel görüneceği anlamına gelmez. Güzelliğin bir matematiği olduğu gibi, dudağın tek başına değil, bütün bir vücudun içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Fotoğraflardakinin aynısını isteyerek ideal dudaklara sahip olamazsınız. Tecrübeli hekim, bunu sizin için değerlendirip önerilerini size sunacaktır.



6- Vücuttan alınan yağlar dudak şekillendirmede istenilen performansı göstermiyor. Kalıcı dolgular da artık dünyada tercih edilmiyor. Hyaluronikasit asit bazlı dolgular dünyada en çok kullanılan dolgu çeşididir.



7- Bazı kişilerin dudak şekilleri ve bölümleri iyi olduğu halde, dudak ciltleri pütürlü, çatlak olabilir. Onlar için de dudak dolgusu iyi bir alternatif olduğu gibi, dudak mezoterapisi de alternatif bir uygulama olabilir.