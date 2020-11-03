Dudak Damak Yarıkları Gülümsemeye Engel Değil

Korkulacak tek şey geç kalmak

Dudak ve damak yarığı anomalisi pek çok aile için oldukça korkutucu bir durum gibi gözükse de gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde durumu kontrol altında tutabilmek ve en önemlisi ortadan kaldırabilmek mümkün.

Dudak yarık sorunu ile dünyaya gelen bebeklerde operasyon için bebeğin 4,5 kilograma gelmesi yeterlidir. Bebeğin sağlık durumu elveriyorsa genellikle 10. hafta operasyon için uygundur, dudak yarık operasyonu çoğunlukla 3-4 ay aralığında yapılır ve bu operasyonun en geç 6 aylıkken yapılması gerekir.

Damak yarık sorunu olan bebeklerde ise tüm dünya genelinde bu operasyonun en geç 1 yaşına kadar yapılması tavsiye edilmektedir. Eğer bebeğin sağlığı operasyon için uygunsa bu operasyon 6 aylıkken yapılabilir.

Genellikle bu operasyon 7 - 9 ay arasında rahatlıkla yapılabilmektedir. Doğru zamanda yapılan operasyonlar sonrasında hem bebeklerin sağlıklı beslenmesi hem de gelişimi mümkün olmaktadır. Erken dönemde yapılan operasyonlar sayesinde konuşma bozukluğu gibi sorunların önüne geçilmesi mümkündür.

Operasyon ve sonrası bebekler için oldukça konforlu

Dudak damak yarığı ile doğan bebeklerin bakımı ve beslenmesi için ekstra özen gösterilmesi gerekir. Operasyon sonrasında ise aileyi oldukça kısa bir iyileşme süreci bekler. Dudak yarığı operasyonu anestezi süreleri haricinde yaklaşık olarak 1 - 2 saat aralığında sürer. Damak yarığında ise bu süre 1,5 - 2 saat aralığındadır çünkü bu operasyonda KBB uzmanının kulak zarına tüp yerleştirmesi de gerekir. Operasyon sonrasında bebekler hemen beslenmeye başlayabilir.

Memeden ya da biberondan beslenme için biraz zaman geçmesi beklense de genellikle bu operasyonu geçiren bebeklerin neredeyse tamamı bir gün içerisinde yeterli beslenmeye başlayabilirler. Operasyon esnasında veya sonrasında bebekler acı çekmezler.

Anestezinin vücuttaki etkilerinin bitmesi sürecinde huzursuzluk ve uykusuzluk gözlenebilir. Bu durum normal karşılanır ve taburcu edildikten sonra birkaç gün içerisinde hayat normale döner.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır