Dudak Damak Yarığı Olan Bebeklerde Emzirme Nasıl Olmalıdır?

Bebeğin gelişiminde en kritik basamak emzirme

Anne ile bebek arasında kurulan o eşsiz bağın tamamlanması için emzirme oldukça önemlidir. Emzirme esnasında bebek ile anne teninin temas etmesi, bebeğin annenin vücut ısısını ve kalp atışını hissetmesi bağ kurmak açısından önemli. Dudak-damak yarıklı bebeklerde emzirme ile beslenebilirler. Bu bebeklerde beslenme esnasında tıkanma, boğulma ve yutamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu tür bir sorun yaşanmaması için bebeğin biraz daha dik durumdayken emzirilmesi tavsiye edilir.

Ailenin özellikle de annenin emzirme için teşvik edilmesi çok önemlidir. Anne bebekteki durum karşısında paniğe kapılabilir ya da bebeğe zarar verme endişesi ile emzirmek istemeyebilir. Ancak bebekler için en ideal beslenme yönteminin emzirme olduğu unutulmamalı ve anne emzirme konusunda bilinçlendirilmeli. Dudak-damak yarıklı bebeklerde emzirme esnasında meydana gelebilecek tıkanma ya da yutamama gibi sorunlara karşı önlem almak için doktorun da uygun gördüğü durumlarda anne emzirme esnasında bebeğin dudağındaki yarığı hafifçe kapatabilir.

DDY olan bebeğin emzirilmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Dudak-damak yarıklı bebeklerde emme yorucu bir eylem olabilir. Bu nedenle emzirme sürecini zamana yaymak ve bebeğin dinlenmesi için zaman tanımak önemli. Eğer bu şekilde bebeğe dinlenme zamanı tanınırsa emzirme süreci daha sağlıklı olacaktır.

Emzirme sonrasında yarık olan bölgenin temizlenmesi için bebeğe bir kaşık yardımı ile su içirilmesi ya da bölgenin ıslak ve steril bir bezle temizlenmesi gerekir. Ayrıca dudak-damak yarıklı bebeklerde emme esnasında mideye hava gitme ihtimali daha yüksek olduğu için sık sık gaz çıkarılması da beslenmenin daha konforlu olmasını sağlar.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır