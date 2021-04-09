Duck Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Duck Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Duck kumaş son günlerde en çok ev dekorasyonunun yenilenmesi için kullanılmaktadır. Göz alıcı bir kumaş olan duck kumaş vintage severlerin de ilk tercihi oluyor.

Duck Kumaş Nedir?

Kolay bir kullanıma sahip olan duck kumaşlar genellikle ev dekorasyonunda kullanılmaktadır. Duck kumaşlar çoğu zaman poplin kumaşlar ile karıştırılıyor. Yine de duck kumaşların özellikleri ve kullanım alanları poplin kumaşlardan çok daha farklı olarak bilinmektedir. Duck kumaşların farklı desenleri ve çeşitli renkleri ön plana çıkıyor.

Duck Kumaş Nasıldır?

Rengarenk ve farklı desenleri ile ön plana çıkan duck kumaşlar pek çok kişinin zevkine hitao ediyor. Polyester ve pamuk karışımından elde edilen duck kumaşlar duck bezi ve ya duck keteni gibi de isimlendiriliyor. Duck bezi ve duck keteni genel olarak aynı kumaş türünü ifade etmektedir. Duck kumaşında çiçek ve geometri desenleri de ön plana çıkıyor.

Duck Kumaş Terletir mi?

Son yıllarda oldukça popüler olan duck kumaşının yüzde 65'i pamuk, yüzde 35'i ise polyesterden oluşur. Pamuk ve polyesterin avantajlarının da olduğu bu kumaş kullanışlı ve farklıdır. Ayrıca kaliteli bir duck bezi pamuk oranı yüksek olduğu için daha kalitelidir. Duck kumaşı vücudu terleten bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle duck kumaşı vücudu da sıcak tutar.

Duck Kumaş Özellikleri

Duck kumaşı ev dekorunda çok önemli bir yere sahiptir. Farklı kullanım alanlarına sahip olan bu kumaşın fiyatı diğer kumaşlara göre çok daha uygundur. Pratik bir şekilde temizlenen duck kumaşı çamaşır makinesinde de rahat bir şekilde yıkanabilir. Kolay yıpranmayan duck kumaşları oldukça güçlü bir şekilde de dokunmuştur.

Duck Kumaş Kullanım Alanları

Duck kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Ev dekorasyonunda sıklıkla kullanılan duck kumaşları giyim sektöründe de kullanılır. Çiçekli ve farklı desenleri ile ön plana çıkan duck kumaş su ve lekelere karşı dayanıklı olduğu için çok fazla tercih edilmektedir Özellikle ev tekstili için en ideal kumaşlardan birisi de duck kumaşı olarak bilinir.

Duck Kumaş Esnek midir?

Kullanım bakımından en kullanışlı kumaşlardan birisi de duck kumaşlardır. Güçlü bir şekilde dokunan duck kumaşlarında esneklik payı çok azdır. Özellikle ev tekstilinde kullanılan duck kumaşlar esnek değildir. Bunun yanı sıra giyim sektöründe kullanılan duck kumaşlar ise yapısına ve üretimine göre biraz esneklik sağlamaktadır.

Duck Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tekstil sektöründe ve ev tekstilinde kullanılan duck kumaşların bakım ve temizliği çok önemlidir. Duck kumaşlar ise mutlaka yıkama talimatları göz önünde bulundurularak temizlenmelidir. Duck kumaşlar en dayanıklı kumaşlardan birisi olduğu için çamaşır makinesinde düşük devirde rahat bir şekilde yıkanabilir. Su ve lekelere karşı da dayanıklı olan bu kumaş kısa süre içerisinde kuruması ile bilinir. Fiyatı da son derece uygun olan duck kumaş insan sağlığına da uygundur. Özellikle ciltte alerjik reaksiyonlar oluşturmaz. Duck kumaşlar sert bir yapıda olduğu için yıkandıkça da çekmez.

Duck Kumaş Sıcak Tutar mı?

Son yıllarda özelikle ev tekstilinde duck kumaşlar kullanılmaktadır. Hava akışkanlığı bulunan duck kumaşlar cilde nefes aldırması ile bilinir. Temizliği de oldukça kolay olan duck kumaşlar sıcak tutar. Terleten de bu kumaş türü özellikle döşeme alanında kullanılmaktadır.