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Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid UK

Dua Lipa 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili

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Dua Lipa 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
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"Dua Lipa, dün gece yenisi düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri’nde, denizyıldızı süslemeli mini elbisesi ve platform topuklu ayakkabılarıyla göz kamaştırdı. "

İngiliz yıldız, etkinlik sırasında Londra’daydı, ancak Royal Albert Hall’daki kırmızı halıda yürürken çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Lipa, Versace imzalı, mücevherlerle kaplı deniz yıldızı süslemeleri ve pembe fırfır detaylardan oluşan kıyafetiyle de gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

Covid- 19 önlemleri nedeniyle geceye Los Angeles’daki Microsoft Tiyatrosu’na canlı bağlantıyla katılan Dua Lipa, “Don’t Start Now” şarkısı ile en iyi pop/ rock dalında ödüle layık görüldü ve ardından bir teşekkür konuşması yaptı. Ayrıca ünlü yıldız, sonrasında değiştirdiği parlak mavi mini sahne elbisesiyle, çok sevilen “Levitating” şarkısını seslendirdi.

Jennifer Lopez 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
Jennifer Lopez 2020 Amerikan Müzik Ödülleri Stili
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