Dr. Clinic İle Ek Kazanç Fırsatı

Uygun fiyat ve güvene dayalı alışveriş politikasıyla tüketicilerine kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünleri ve gıda takviyeleri başlıkları altında birbirinden farklı ürünler sunan Dr. Clinic, sektöre kuvvetli bir soluk getirme isteğini ev kadınlarına beklentilerinin üzerinde ek kazanç vaat eden yepyeni sistemiyle öne çıkarıyor. Dr. Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hacıabdullahoğlu’nun, temellerinin adalet ve hakkaniyete dayandığını belirttiği bu kazanç programı; Türkiye’nin 81 ilinde girişimci bulundurmanın yanı sıra, ülkenin en çok ve en kolay kazandıran sistemi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Girişimci üyeliği oluşturduktan hemen sonra hızla işlemeye başlayan süreç; satış yaptıkça prim kazandırdığı gibi işi öğrenip ekip kurmaya ve işte profesyonelleşip lider yetiştirmeye başlayan kadınlara ekip kurma ve lider yetiştirme üzerinden de gelir sağlıyor. Ayrıca girişimciler; Dr. Clinic ürünlerini indirimli satın alma, işte ilerleme kaydettikçe çeşitli bonuslar kazanma benzeri ek avantajlarla da buluşturularak tam bir ‘‘5’i 1 yerde kazanç’’ döngüsüne dahil edilmiş oluyor.

Dr. Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hacıabdullahoğlu, bu yenilikçi sistemi: ‘‘Sistemimiz kişiye prestij katan çok yönlü bir sistem. Ev kadınlarınlarına yalnızca ek kazanç elde etme şansı sunmuyor, onları manevi yönden de fazlasıyla besliyor. İş hayatına adım atan kadınlar, kazancın da ötesinde bir yönetici profiline sahip olmaya başlıyor. Bununla beraber elbette sosyal çevreleri de gelişiyor, genişliyor. Üstelik büyük emek vererek belirli bir noktaya getirdikleri işi zamanı geldiğinde diledikleri gibi aileden bir başkasına devretme imkanları da mevcut. Biz bu sistemle bir kültür inşa etme gayretindeyiz.’’ sözleriyle açıkladı.

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