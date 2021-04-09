Döşemelik Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Döşemelik Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları 

Döşeme kumaşlar çeşitliliği bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olsa da en çok kadife, keten, şönil, nubuk, ipek, deri ve suni deri kumaşlar kullanılmaktadır.

Döşemelik Kumaş Nedir?

Döşemelik kumaşlar, örme veya dokuma gibi çeşitli üretim teknikleri ile imal edilmektedir. Üretim bakımından "koyucu kaplama kumaş" olarak isimlendirilir. Üretiminde polyester, akrilik ve yün gibi tekstil materyalleri kullanılmaktadır. Genellikle ev ve araç tekstilinde kullanılsa da geniş kullanım alanlarına sahiptir.

Döşemelik kumaşların özellikleri kullanım amaçlarına, niteliklerine ve üretim süreçlerine bağlı olarak değişmektedir. Kumaşların kalitesi ise dokuma ipliğinin türüne ve işçiliğine bağlıdır. Seçilen döşeme kumaşının hangi mobilya üzerine giydirileceği önemlidir. Ayrıca mobilyanın hangi alanda kullanılacağı da büyük önem taşır. İhtiyaca ve zevke göre kadife, nubuk, keten, süet, ipek ya da şöril kumaşlarda elde edilebilmektedir.

Döşemelik Kumaş Nasıldır?

Döşemelik kumaş pek çok farklı kumaş türünden elde edilebilmektedir. Bu bağlamda döşemelik kumaşın yıpranmalara karşı direncine dikkat edilmelidir. İpliğin içeriği kumaşın kalitesini belirler. Döşemelik kumaş seçilirken leke geçirmez özellikte olmasına ayrıca özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra seçilen kumaş yıkanabilmelidir ve çekme riskini hesaba katmak gerekir. Sık dokunmuş döşeme kumaşları çok daha kolay temizlenir.

Döşemelik Kumaş Terletir mi?

Farklı türde pek çok kumaş, döşemelik kumaş olarak seçilebilmektedir. Daha çok yumuşaklığı ve dokusu nedeniyle kadife kumaşlar tercih edilse de sıcak havalarda ciltte terletme gibi bir dezavantaja sahiptir. Ayrıca döşeme için seçilen kanvas türü kumaşlarda olduğu gibi zor temizlenir. Suni deri, deri ya da nubuk gibi döşeme kumaşları da özellikle yaz aylarında terleme ve pişik gibi durumlara sebebiyet verir. Özellikle terletmeyen bir döşeme kumaşı arıyorsanız tercihlerinizi ipek, keten ve şönil kumaşlardan yana kullanabilirsiniz.

Döşemelik Kumaş Özellikleri

Döşeme kumaşlar söz konusu olduğunda en çok kullanılan kumaş kadife kumaşlardır. Renk çeşitliliği bakımından oldukça geniş bir skalaya sahiptir. Yumuşak ve hacimli olmasından dolayı tercih edilmektedir. Fakat özellikle yaz aylarında terletir, dokusundan dolayı kolay temizlenmediği gibi mikroorganizmaları içerisinde barındırır.

Şönil döşeme kumaşları ise sık dokusu sayesinde oldukça kullanışlıdır. Özellikle çocuklu aileler için en ideal seçimlerden biridir. Polyester ve pamuklu olmak üzere iki farklı şekilde üretilir. Kaliteli bir şönil döşeme kumaşı arıyorsanız tercihinizi pamukludan yana yapmalısınız. Şönil kumaşlar kolay temizlendiği gibi leke tutmaz. Ayrıca terletmez.

Keten kumaşlar ise son zamanlarda e çok tercih edilen kumaşlar arasındadır. Dayanıklıdır ve modern dekorasyona oldukça uygundur. Terletmez yapısı, kolay temizlenebilir olması kumaşı en ideal döşeme kumaşı haline getirmektedir.

Deri, suni deri ve nubuk kumaşlar bir zamanlar oldukça moda olmasına rağmen, yeni ve çağdaş dekorasyonlarda döşeme kumaşı olarak yer verilmemektedir. Kolay temizlenebilir olması adına seçilen bu kumaşlar, terleme yapmaktadır. Rahat ve konforlu bir oturma alanı yaratmak istiyorsanız nubuk, deri ve suni deri döşeme kumaşlardan uzak durmalısınız.

İpek kumaşlarla yapılan oturma grubu döşemeleri yine en ideal döşeme kumaşlarından biridir. Yumuşak ve narin yapısı sayesinde konforlu alanları oluşturmanızı sağlar. Fakat temizlenmesi çok basit olmadığından pek tercih edilmediğini söylemek mümkündür.

Döşemelik Kumaş Kullanım Alanları

Döşemelik kumaş türleri genellikle oturma gruplarında ve kumaşlı sandalye türlerinde tercih edilmektedir. Puf koltuklar, sedir ve araç içlerinde tercih edilir.

Döşemelik Kumaş Esnek midir?

Döşemelik kumaşın seçimine göre esnekliği değişmektedir. İpek ve kadife kumaşların esneme payı oldukça yüksek iken keten ve şönil kumaşlar yarı esnektir. Fakat deri, suni deri ya da nubuk kumaşların esneme payı bulunmaz.

Döşemelik Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Döşeme kumaşlarının türüne göre çekme olasılığı değişmektedir. Yine de her tür döşeme kumaşının çekme payını hesap etmek gerekmektedir.

Döşemelik Kumaş Sıcak Tutar mı?

Döşeme kumaşı olarak kullanılan tüm kumaşlar sıcak tutma özelliğine sahiptir. Fakat ortamın sıcaklığına göre aynı durum deri, nubuk ve suni deri kumaşlar için geçerli olmayabilir. Bu tip kumaşlar genellikle ortamın ısısına göre değişim göstermektedir.