Domates Nasıl Yetişir? Domates Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Domates; kahvaltıda, sulu yemeklerde, salatalarda, makarnada, pizza, kısacası sofralardaki hemen her çeşit yiyecekte kullanılan son derece yaygın bir sebzedir.



Domates Nasıl Yetişir?



İlkbahar aylarında gübrelenen topraklar domates yetiştirmek için elverişli hale gelirler. Domates tarlada ve saksıda yetiştirmek için uygun bir sebzedir. Domates fidesi ekildiği toprakta ne çok altta ne de çok üstte bulunmalıdır. Yeterli güneş ve bol su ile beslenen domates fideleri kısa sürede gelişmeye başlarlar. Ancak domatesin toprağı soğuksa, çimlenme yavaşlayacağından gelişme hızı da düşer.



Bahçeye ekilen domates fidelerinin bol suya ihtiyacı vardır. Özellikle havanın serin olduğu saatlerde haftada birkaç gün süreyle tekrarlanan sulama işlemi, fidelerin sağlıklı olmalarını sağlar. Saksıda yetişen domates fidelerinin de bol suya ihtiyacı vardır. Gelişme döneminde bol su isteyen domatesler, hasat dönemi yaklaştığında sulanmaktan hoşlanmazlar. Bu nedenle hasat zamanı gelen domatesleri fazla sulamamak gerekir.



Domates Nerede Yetiştirilir?



Domates ılıman iklim kuşağını seven bir sebzedir. İdeal domates yetiştiriciliği için ortamın 18 ile 27 derece sıcaklıkta olması gerekir. Domates hava sıcaklığının 10 derecenin altında olduğu veya aşırı yağış alan bölgelerde zarar gören bir sebzedir. Aşırı su alan domates çiçekleri çürümeye başlar.



Domates Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye'de domates genellikle Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarına dağılmış durumdadır. BU bölgeler dışında Tokat ve Şanlıurfa illerinde de domates yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Domates yetiştiriciliğinde ülkemizde ilk sırayı yaklaşık %20,6 ile Antalya ili alır. daha sonra ,2 ile Bursa, %7,8 ile İzmir ili gelir.



Domates En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Domates; dünya üzerindeki en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Tarım ürünlerinin en başında yer alan domates üreticiliği son derece yaygındır. Konserve, salça, dondurulmuş domates, ketçap ve turşu gibi farklı gıda sanayi alanlarına elverişli olan domates bütün sofraların temel gıdasıdır. Bu nedenle de domates dünyadaki bütün ülkelerde önemlidir.



Dünyada en çok domates üretimini yapan ülke Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Daha sonra sırada Hindistan yer alır. Dünya 3.sü Amerika Birleşik Devletleri iken, Türkiye bu listede 4. sırada yer alır. Listede gelen sonraki sıralarda Mısır, İtalya, İran, İspanya ve Brezilya gibi ülkeler bulunur.