Domates Besin Değerleri: 1 Domates Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Domates meyve ya da sebze olarak kullanılabilmektedir. Özellikle Akdeniz bölgesinde çok sık kullanılmaktadır. Günlük olarak domates tüketmek sağlık açısından da son derece önemlidir. Domates tek başına tüketilebileceği gibi yemeklere eklenerek yemeklerin lezzetini de artırabilmektedir.

Domates Besin Değerleri: 1 Domates Kaç Kalori?

Domates oldukça hızlı bir şekilde yetişip meyve vermektedir. Besin değerleri nedeni ile de çok sık tercih edilmektedir. Domatesin bilimsel adı Solanum Iycopersicum şeklindedir. Domatesin 100 gramının kalorisi 32 kcal şeklindedir.

Domatesin Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

100 gram domates içerisinde 1.64 gram protein bulunmaktadır. Bunun yanında 7.29 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bunun yanında kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, çinko bakımından oldukça zengindir. Vitamin ve mineral açısından zengin olması nedeni ile insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu besin diyetlerde de sıklıkla kullanılmaktadır.