Domalan Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Domalan Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Birçok kişinin daha önce ismini duymadığı domalan mantarı, son dönemlerde dikkat çekici bir noktaya ulaştı. Özellikle salgıladığı araması ve tadı ile beraber her geçen zaman görülen ilginin arttığını söylemek mümkün.



Domalan Mantarı Nedir?



Tubareceae familyasında bulunan domalan mantarı, lezzetli ve özel mantar çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle sağladığı sülfür ile beraber hoş bir aroma ve aromatik kokusu ile beraber dikkatleri üzerine topladığını söylemek mümkün. Üstelik bu kokusu ile beraber yemekleri etten daha güzel bir lezzet kattığı dile getiriliyor.



Domalan Mantarı Nerede Yetişir?



Domalan mantarı yüksek yamaçlarda ve kumlu toprağın olduğu yerlerde yetişmektedir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yüksek alanlarda kendiliğinden, doğal ortamında yetişen bir mantar olduğunu söylemek mümkündür. Dönemi geldiğinde her sene toplanmak suretiyle işlenerek ülkenin dört bir tarafına yayılmaktadır.



Domalan Mantarı Nerede Bulunur



Domalan mantarı Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde bulunan bir mantar türüdür. Ancak bu mantarı tam olarak toplayabilmek için, bölgedeki yüksek yamaçlara çıkmak gerekir. Yüksek yamaçlardaki kumlu topraklarda yetişmesi ile beraber, derinliği yaklaşık olarak 5 ile 20 metre arasında değişkenlik göstermektedir.



Domalan Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Domalan mantarı zehirli değildir ve özellikle lezzeti ile beraber pek çok mutfakta yer alır. Yani genel bir mantardır ve özellikle etin yerine kullanılabilmektedir. Çünkü en azından bir et kadar lezzet katmak suretiyle harika bir lezzet sunuyor. En önemlisi çok özel aroması ve aromatik tadı nedeniyle oldukça fazla tercih edilen bir mantar türü olduğunu dile getirmek mümkün.



Domalan Mantarı Faydaları



Sunduğu harika lezzet ile beraber aynı zamanda domalan mantarı faydaları ile bir adım öne çıkıyor. Özellikle insan sağlığı için çok önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün.



- Düşük oranda yağ içerdiğinden dolayı kolesterole iyi gelir.

- Diyet yapanlar için sağlıklı şekilde kilo verme imkanı sağlar.

- Yüksek oranda protein içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Özellikle omuriliği güçlendiren önemli besin kaynakları içerisinde yer alır.

- Çok eski dönemlerden beri afrodizyak bir etki yarattığı biliniyor.

- Yükseklik kaynağı olduğu için tokluk hissi yaratır.

- Vejeteryanlar için önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.



Bu ve benzeri özellikleri ile beraber en çok tercih edilen ve son dönemlerde en ilgi gören önemli mantar türleri içerisinde yer almaktadır.



Domalan Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Domalan Mantarı Yetiştiriciliği



Domalan mantarının bireysel olarak yetiştirilmediğini söylemek mümkündür. Aslına bakılırsa bu mantar daha çok doğada kendiliğinden yetişen bir mantar türü olarak ön plana çıkıyor. Yüksek yamaçlarda ve kumlu topraklarda yetişirken, olgunluk döneminde toplanarak işlenir. Özellikle doğal şartlarının yapay bir ortamda yakalanmasının oldukça zor olduğu bir mantar türü olarak ön plana çıkıyor.



Domalan Mantarı Özellikleri



Domalan mantarı özellikle lezzeti aroması ve aromatik tadı ile bir adım öne çıkıyor. Aynı zamanda doğada kendiliğinden yetişen ve yapay olarak yetişmeyen mantar türleri içerisindedir. En önemli özellikleri arasında şüphesiz gerçek bir et tadını etkin şekilde sunmasıdır. Toprağı çatlatması ile beraber yüzeyde kendini gösterir ve derinliği 5 ila 20 metreye kadar iner. Dünya mutfağında mutlaka yer alan önemli mantar türleri arasında gelir.