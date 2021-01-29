Dolunayda Yapılıyor: Ay Suyu Nedir ve Ne işe Yarar?

Ay suyu nedir?

Ay suyu genelde dolunay zamanlarında hazırlanan, suyu ayın enerjisi ile doldurma işlemidir. Dolunay zamanlarında daha sık yapılsa da ayın evrelerinde de uygulayanlar oluyor ve ayın her evresi için farklı bir yarara hizmet ettiğine inanılıyor.

Ay tüm dünyayı olduğu gibi bizleri de etkiliyor. Bu etki sadece fiziksel değil duygusal anlamda da yaşanıyor. Çok eski çağlardan bu yana ayın doğanın ve insanın ritmini şekillendirdiğine inanılıyor.

Ay suyu nasıl yapılır?

Ay suyu, açık havada ayın enerjisi ve ışığı ile şarj edilen su olarak tanımlanabilir. Su direkt olarak ay ışığının altına konur ve ayın enerjisi ile dolar. Ay ışığının enerjisi ile dolan suyun tadının değiştiği, daha tatlı ve yumuşak bir lezzete sahip olduğu iddia ediliyor.

Ay suyu yapmak için temiz bir cam şişeye su doldurun ve açık havada ay ışığının altına bırakın. Su, şafak vaktine kadar ayı ışığının altında kalsın. Bahçeniz veya balkonunuz suyu koymak için ideal olacaktır.

Eğer suyu açık havada bırakma imkanınız yoksa ay ışığını alabilecek bir cam kenarında da tutabilirsiniz.

Ay suyu yaparken en önemli nokta gerçekten işe yarayacağına inanmaktır. Bunun için suyu koymadan önce meditasyon yapabilir, dua edebilirsiniz. Ritüeli gönlünüzden geçtiği gibi yapın ve niyetinizi içinizden tekrarlayın.

Ertesi sabah suyu içebilir, çayınızda kullanabilir ya da bu su ile duş alabilirsiniz. Tercih tamamen size ait.

Ay suyunun faydaları nelerdir?

Ay ışığının negatif enerjiyi temizlediğine, pozitiflik verdiğine, enerjiyi tazelediğine inanılıyor. Ay suyunun da bedeni ve ruhu temizlediği, enerjiyi tazelediği, iyi hissettirdiği iddia ediliyor. Doğal kristaller nasıl ki ay ışığında şarj edilip enerjisi temizleniyorsa, aynı işlemi kendiniz için de yapabilirsiniz.

Ayın evrelerine göre ay suyunun etkileri

Birçok kaynak, dolunayın gücünden ötürü ay suyunun da dolunay gecelerinde yapılmasının daha etkili olacağını söylüyor. Dolunayın yüksek enerjisi maksimum fayda sağlıyor.

Ancak ay suyunu ayın her evresinde uygulayabilirsiniz. Ayın evrelerine göre sağladığı faydalar da değişebiliyor.

Mesela, arınmak ve yeni başlangıçlar için yeni ay zamanında ay suyu hazırlayabilirsiniz. İlk dördün zamanında harekete geçmek ve işleri yoluna sokmak için, son dördünde ise rahatlamak ve huzura kavuşmak için ay suyu hazırlayabilirsiniz.

Dolunayda ise yukarıda bahsettiğimiz faydaların yanı sıra başarıya ve hedeflere ulaşma, güç kazanma faydaları için ay suyunu uygulayabilirsiniz.