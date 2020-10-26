Dolgu Uygulamalarında Doğru Bilinen Yanlışlar

Dolgu uygulaması oldukça kısa süren, ağrı ya da acı olmayan ve tolere edilebilen bir uygulamadır. Uygulama sonrası herhangi bir komplikasyon riski ile karşılaşılmaz. Kalıcılık süresi malzeme ve uygulama noktasına göre 1-2 yıl arasındadır.

Yüzün her yerinde aynı dolgu malzemesi mi kullanılır?

Yüzün farklı alanları farklı dolgu maddeleri ile tedavi edilir. Yüzün belirli alanları için üretilmiş birçok farklı dolgu maddesi vardır. Örneğin, çene için kullanılan dolgu maddeleri genellikle sert dolgu maddeleri olarak adlandırılan malzemelerdir. Bu dolgu maddeleri, kontur gerektiren alanları şekillendirmek için tasarlanmıştır ve göz altı bölgelerine kesinlikle enjekte edilemez. Dolgu enjeksiyonlarında istenen hedeflere ulaşması için malzeme seçimi, dozu ve uygulama alanları çok önemlidir. Medyada dikkati çeken kötü uygulamaların sebebi malzeme seçimindeki ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanır.

Dolgu maddelerinin etkisi geçince görünüm kötüleşir mi?

Dolgu maddeleri, hacim kaybını gidermek ve daha genç bir görünüm elde etmek ve cildi sıkılaştırmak için uygulanır. Doğru yere enjekte edilen yeterli miktarda dolgu maddesi ile yüzün daha genç görünmesine yardımcı olur.

Dolgu enjeksiyonu cilt kolajen yapımını uyarır. Bu nedenle, dolgu maddelerinin etkisi geçtikten sonra bile eskisinden daha iyi görünür. Tekrarlanan tedavilerden sonra, sonuçlar daha uzun süreli olur. Dolgu enjeksiyonu yaşlanmayı kesintiye uğratır, bırakıldığı yerden cilt doğal yaşlanma sürecine devam eder.

Dolgu estetiği yüzün yapay ve donuk görünmesine neden olur mu?

Dolgu enjeksiyonunun belirgin ve donuk görünüme neden olması için yanlış dolgu malzemesi, fazla dozda ve yanlış noktalara enjekte edilmiş demektir. Alanında uzman estetik cerrahlar tarafından uygulanırsa dolgu estetiğinin sonuçları son derecede doğal bir estetik görünüm sağlar.