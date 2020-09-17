Dolgu Uygulamaları Yüzde Hangi Bölgelere Yapılabilir?

Sağlıklı, daha genç ve daha estetik bir görünüm için her yüzün farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar sonucunda cilde zarar vermeden zaman içerisinde cilt tarafından emilerek kendi kendine kaybolan dolgu maddeleri geliştirildi.

Ayrıca dolgu maddelerinin cilt tarafından emilmesinde de tıbben hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Peki dolgu maddelerinin yapı taşı nedir?

Dolgu maddeleri vücutta da doğal olarak bulunan hyalüronik asitten oluşmaktadır. Hyalüronik asidin Faydaları;

- En önemli özelliklerinden biri su tutma kapasitesidir. Hyalüronik asit kendi ağırlığının 1.000 katı kadar su tutar. Yani cilt altına enjekte edilen hyalüronik asit dolgular ile cilt derinden nemlendirilir.

- 28 yaşından itibaren her yıl ciltte bulunan hyalüronik asitin %1’i kaybedilir. Hyalüronik asit uygulamaları ise ciltte elastin ve kolajen üretimini tetikler.

Dolgu maddeleri uygulandıkları bölgeye, cildin ve yüzün ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir.

Dolgu hangi bölgelere uygulanır?

Çene Ucu:Güzelliğin ve çekici bir yüzün vazgeçilmezi üçgen bir çene yapısını elde etmek için uygulanır. Çene ucu oval, kare ya da W olan kişilere uygulanarak daha sivri bir görünüm elde edilir. Uygulanacak miktarı hekimin belirlemesi en uygunudur. Çene şekli dudak,burun ve yüzün görünümünü de etkiler. Bu sebeple çene ucuna uygulanacak minik dokunuşlar sizi memnun edecek sonuçlar verir.

Dudak Dolgusu: Çoğu kadının hayalidir doğal, dolgun, havalı, simetrik dudaklar. Hayalinizdeki dudağa doğru hekim ve doğru teknikle ulaşmanız elbette mümkün. Dudak dolgusu ile ayrıca dudak kenarındaki (varsa) kırışıklık oluşumu ortadan kaldırılır ve yeni kırışıklıkların oluşumu da önlenmiş olur. Özel olarak geliştirilmiş bazı dolgular dudakların ihtiyacı olan nemi de içerisinde barındırır ve dolgunluk sağlarken aynı zamanda dudağın nem ihtiyacını da karşılar.

Çene Hattı Dolgusu: Jawline olarak da adlandırılan bu bölge hem kadınlar hem erkekler için çekici bir yüzün vazgeçilmezidir. Jawline dolgusu yüzdeki tombul görüntüyü kaldırır, erkeklere daha maskülen- kadınlara ise daha estetik bir görünüm kazandırır. Ayrıca gıdı görüntüsünü de ortadan kaldırmaktadır.

Yanak Dolgusu: Elmacık kemikleri yüzün daha diri ve olduğundan daha ince görünmesini sağlar. Yanak bölgesinde çökme olan kişiler için ideal bir dolgu uygulamasıdır.

Gözaltı Dolgusu: Uykusuz, yorgun ve bakımsız bir görüntüye sebep olan gözaltı çukurları ve morarmaları için uygulanan tedavidir. Bakışların daha aydınlık daha estetik olmasını sağlar, daha dinç bir görünüm elde edilir.

Burun Dolgusu: Burun estetiği yaptırmak isteyen fakat cerrahi yöntemlerden korkanlar için ideal bir seçenektir. Sadece 5 dakika içerisinde burun şekillendirme uygulamasıdır. Ameliyat komplikasyonlarının hiçbiri yaşanmaz, acı ağrı ve morarma görülmez.

Nazolabial Dolgu: Yüzün en dikkat çeken bölgelerinden olan ve yaşlanmayla beraber belirginleşen çizgi hattına nazolabial çizgi denir. Nazolabial dolgu uygulamaları ile bu çizgi ortadan kaldırılarak daha genç, daha dinamik ve estetik bir görünüm sağlanır.

Başarılı sonuç kimsenin uygulama yapıldığını fark etmediği sonuçtur. Yani doğallıktan uzaklaşmadan yüzünüzün ihtiyacını doğru belirleyebilecek ve uygun tedaviyi uygulayabilecek hekim tercihinden hiçbir zaman vazgeçmeyin.