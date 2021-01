Dolabınızda mutlaka olması gereken 12 kurtarıcı parça

İyi tasarım bir jean

Jean pantolon, hayatımızın vazgeçilmez moda parçalarından oldu çıktı. Birçok şekilde kombinlenebilen jean'ler eşleştiği parçaya göre zarif, salaş ya da şık olabiliyor. Bu yüzden dolabınızda olmazsa olmaz parçaların başını jean'ler çekiyor. Şöyle bir uyarıda bulunalım; günlük hayatınızda giydiğiniz jean pantolonlar orta kalitede ve fiyatta olabilir. Burada bahsettiğimiz 'olmazsa olmaz jean' diğerlerinden biraz daha yüksek kalite olmalı. Size özel tasarlanmış havası veren kaliteli bir jean'e diğerlerinden biraz daha fazla ödeme yapmak inanın ki değecektir.

İpek bluz

İpek bir bluz, klasik beyaz gömleğin kardeşidir. Zarif ipek bir bluz, tıpkı beyaz gömlek gibi kurtarıcıdır. Özel bir davete katılırken, "Giyecek hiçbir şeyim yok" diye aklınızdan geçirirken imdadınıza koşan parça kesinlikle ipek bluz olacaktır.

Tam anlamıyla klasik bir etek

Etek giyen biri olmasanız bile dolabınızda 'klasik' diye adlandırılan, vücudunuzu saran bir kalem eteğiniz olmalı. Resmi bir davete katılırken, iş toplantılarında ya da tamamen zarif görünmek istediğinizde klasik etek kozunuzu oynayabilirsiniz!

Şık bir siyah elbise

Dolabınızda neden şık, her ortama uyum sağlayabilecek bir siyah elbisenin olması gerektiğini açıklamamıza gerek var mı? Kesinlikle yok! Siyah elbiseler kurtarıcıdır, her ortama uyar, şıktır, eşleştiği parça ile bambaşka görünümler sunar!

Büyük boy çanta

Büyük boy çantalar hem şıklıkları hem de aşırı kullanışlı oluşlarıyla yıllardır favorimiz. Gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz eşyaları rahatlıkla taşımanızı sağlayacak ve şıklığınızı da tamamlayacak büyük boy bir çanta alırken kesenin ağzını birazcık açmaktan çekinmeyin. Çünkü kaliteli bir çantayı uzun yıllar ilk günkü gibi kullanabilirsiniz.

Camel kaban/trençkot

Hemen her kıyafetin üzerine giyebileceğiniz, bir anda sizi bambaşka bir görünüme kavuşturacak muhteşem parça; camel kaban ya da trençkot! Dolabınızda camel rengi bir dış giyiminiz mutlaka bulunsun, boyu da en az dizlerinize kadar uzun olsun.

Deri eldiven

Kısa ya da uzun (seçim tamamen sizin zevkinize kalmış) deri eldivenler size inanılmaz feminen bir hava verir. Deri eldivenleri taktığınız an kendinizi harika hissedeceksiniz, buna eminiz.

Klasik ayakkabı

Dolabınızda mutlaka olması gereken parçalardan biri de orta boy topukları, rahat ve bir o kadar da şok görünümüyle klasik bir ayakkabı olmalı. Topuklu ayakkabılar muhteşemdir ama her zaman giymek istemeyebiliriz. Bu durumda sizi kurtaran parça bu klasik ayakkabılarınız olacaktır. Şık bir akşam yemeği, iş, parti ve pek çok yerde klasik ayakkabılarınızı rahatlıkla giyebilirsiniz.

Vücut şeklinize uygun bir pantolon

Jean pantolonun yanı sıra dolabınızda mutlaka bir de klasik pantolon yer almalı. Bu pantolonu seçerken vücut şeklinizi ön planda tutmalısınız. Yüksel bel, İspanyol paça, cigarette gibi klasik pantolon modellerinden vücut şeklinize uygun olanı seçin.

Çiçek desenli elbise

Arkadaşlarla öğle kahvesinden işe hatta kır düğününe kadar pek çok yere uyum sağlayabilen çiçek desenli elbiselerden bir tane mutlaka edinmelisiniz. Kullanacağınız ayakkabı ve aksesuarlar ile pek çok forma bürünebilen bu elbise, ne giyeceğiniz hakkında fikriniz olmadığı anlarda dolabınızdan size göz kırpacak.

Göz alıcı bir fular/şal

Şık bir görünüm yakalamanın en basit yollarından biri kesinlikle fular/şal kullanmaktır. Hayvan baskıları, tanınmış tasarım desenleri, geometrik baskılar veya temelde dolabınızda bulunan kıyafetleri şıklaştıracak modelde ve renkte bir fular edinin. Kumaşının da kaliteli olmasına dikkat edin.

Koyu renk blazer

Listenin son maddesi kesinlikle her zaman iyi görünmeye yardımcı olan, zahmetsiz şıklığın anahtarı koyu renk blazer! Kısa veya uzun modellerinden dilediğinizi seçin ve dolabınıza mutlaka bir koyu renkli blazer ekleyin. Jean, etek, elbise, pantolon, sneaker, topuklu ayakkabı ve hatta sandalet ile bile eşleşebilen bu çok yönlü parçayı sıkıştığınız her an kullanabilirsiniz.