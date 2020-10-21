Doğurganlık Tedavileri Bebeğin Sağlığını Etkiler mi?

Bu çalışma, genel popülasyondakilere kıyasla yardımcı üreme teknolojisi ART (Assisted Reproductive Technology) ile dünyaya gelen çocukların veya doğurganlık sorunları olan ama gene de doğal olarak hamile kalan kadınların çocuklarının uzun vadeli kanser risklerini inceleyen ilk çalışmadır.

48 bin çocuk izlendi

Çalışma, Hollanda'da ortalama 21 yıl boyunca izlenen yaklaşık 48 bin çocuğu içeriyordu. Bu çocuklardan 24 binden fazlası ART ile, yaklaşık 14 bini doğal olarak hamilelik sonucu doğdu ve bu çocukların yaklaşık 10 bini ART ile değil, doğal yollarla veya doğurganlık ilaçlarının yardımıyla dünyaya geldi.

Çalışmanın takip döneminde çocukların 231'inin kanser geliştirdiği görüldü. Bir dizi faktörü ayarladıktan sonra, araştırmacılar; ART ile gebe kalan çocukların kanser riskinde artış olmadığı sonucuna vardılar.