Doğum Kontrol Hapı: Nasıl Kullanılır? Bırakınca Ne Olur?

Doğum kontrol hapı bir devrim yarattı

Doğum kontrol hapları gerek doğum kontrol yöntemi gerekse tedavi amaçlı olarak bugün dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk kez 1960 da ABD‘de kullanılmasıyla beraber cinsellik ve kadın sağlığında bir devrim yarattığı söylenebilir.

Aslında pek çok kadın doğum kontrol hapı kullanımı için risk yaratan bazı sağlık problemleri taşımadığı sürece bu ilaçları kullanabilir. Hatta aslında ideal yaklaşım doktor muayenesi olmadan ilaç kullanmamak olduğu halde, doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığı takdirde bu ilaçlar reçetesiz de temin edilebilir.

Doğum kontrol hapı bir korunma yöntemidir

Doğum kontrol hapı en güvenilir doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Bugün toplumumuzda güvenilir doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgisizlik nedeniyle ne yazık ki pek çok planlanmayan gebelik oluşmakta ve bunların bir kısmı kürtajla sonuçlanmaktadır. Oysa ki ideal kullanıldığı takdirde doğum kontrol hapı ile gebelik oranları binde birden düşüktür.

İdeal kullanım ile kastedilen ilacın unutulmadan, ara verilmeden, her gün aynı saatte kullanılmasıdır. Bu ilaçlar kullanıldığı sürece etkilidir ve vücudu dinlendirmek gibi gerekçelerle ilaca ara verilmemelidir. İlacı kullanırken bir gün bile unutulması durumunda mutlaka kondom gibi ek bir yöntem kullanılması önerilir. İlaca başlamak için en uygun zaman adetin ilk günüdür.

Doğum kontrol hapını bırakınca ne olur?

Doğum kontrol hapını bırakınca hemen gebe kalmak mümkündür. Çünkü bu ilaçların etkinliği kullanıldığı sürece vardır ve aynı gün karaciğerden geçerek vücuttan atılırlar. Dolayısıyla ilaçların kısırlığa yol açabileceği bilgisi de bilimsel açıdan doğru olmayan mitlerden biridir.

Doğum kontrol hapıyla ilgili ön yargılar:

-Doğum kontrol hapları adetinizi düzensiz bir hale getirmez. Aksine en az 6 aylık kullanım ile birlikte adetlerinizin daha düzenli, daha kısa süreli ve daha hafif geçmesini sağlar.

-Doğum kontrol haplarının vücudu yorduğuna dair gerçek olmayan yaklaşımlar var. Bu nedenle doğum kontrol haplarının kullanımı bırakılabiliyor. Doğum kontrol hapları vücudunuzu yoracak herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir.

-Doğum kontrol sürecinde, toplumsal birtakım baskılar, ön yargılar ve yanlış inanışlar sebebiyle doğum kontrol haplarının kullanımı yarıda bırakılabilmektedir. Vücudunuzu dinlendirmek için doğum kontrol hapı kullanımına ara vermeyin, çünkü doğum kontrol hapı vücudu yormaz. Aksine, 2 yıl düzenli kullanımıyla total kanser risklerini %12 azaltır ve kullandığınız sürece sizi plansız gebeliklerden korur.

-Doğum kontrol haplarının hormon dengesizliğine neden olduğuna dair ön yargılı yaklaşımlar var. Doğum kontrol hapları vücuttaki hormon dengesine ve dinamiklerine zarar vermez, aksine hormonların düzenlenmesinde tedavi edici etki gösterir.

-Doğum kontrol hapları vücuda zararlı değildir, aksine sağladığı ek faydalar ile olumlu etkiler gösterir. Bazı yeni nesil doğum kontrol hapları, vücuttaki tüylenmeyi azaltır, cilt ve saç sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

-Doğum kontrol haplarının doğurganlığı olumsuz etkilediği bilgisi bir şehir efsanesidir. Doğum kontrol hapını kullanmayı bıraktığınız andan itibaren gebe kalabilir; İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar çocuk sahibi olabilirsiniz.

-Doğum kontrol haplarının içeriğinde ne mi var? Bu haplarda kullanılan hormonlar, domateste bulunan zararlı hormonlardan değil; doğal kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun formlarıdır. Doğum kontrol hapları, bu iki kadınlık hormonunu farklı miktarlarda içerirler. Kendiniz için en uygun ve doğru doğum kontrol yöntemini belirlemek için hekiminize danışabilirsiniz.

-Yeni nesil doğum kontrol haplarının kilo artışına neden olduğu bilgisi, gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni nesil doğum kontrol haplarının kilo aldırma gibi bir etkisi yoktur. Yeni nesil doğum kontrol hapları tek başına, kilo artışına sebep olmaz. Çünkü bu haplar vücutta su ve tuz tutulumunu engeller.