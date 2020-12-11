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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Doğru Tüketilen Sağlıklı Bir Kahvenin Faydaları
Beslenme Önerileri

Doğru Tüketilen Sağlıklı Bir Kahvenin Faydaları

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Doğru Tüketilen Sağlıklı Bir Kahvenin Faydaları
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"Ev için satın alınan kahveler tüketim miktarına göre en fazla 1-2 ay içerisine bitirilecek şekilde satın alınmalıdır. Kahveyi uzun süreler bekletmek hem lezzet açısından hem de içeriğindeki flavonoidler açısından uygun değildir. 1-2 ayda bitecek kadar kahveyi evlerde stoklamak en doğrusudur. "

Bunun yanında aç karınla, öğün yerine kahve tüketimi kesinlikle önerilmemektedir. Kahve mide asidinin yükselmesine sebep olarak gastrit ve reflü riskini artırmaktadır. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, kahvenin doğru tüketimi için önemli önerilerde bulundu.

KAHVENİN FAYDALARI

  • En önemli ve en çok konuşulan özelliği metabolizmayı hızlandırmasıdır.
  • Spor öncelerinde tüketimi önerilmektedir. Antrenmandan ve yoğun bir egzersizden sonra tüketilen kahve kaslardaki ağrıların ve yorgunluğun atılmasında yardımcı olur.
  • Gün içerisinde zinde kalmayı sağlar.
  • Günde ortalama 2 fincan tüketildiğinde tip 2 diyabetten korunma sağlamaktadır.
  • İçeriğindeki kafeinden dolayı bilişsel performansı artırmaktadır.
  • Özellikle erkeklerde daha sık görülen safra kesesi taşı oluşumlarını azalttığı bilinmektedir.
  • Oksidatif strese bağlı ritim hasarının oluşumunu önlemekte ve koruyuculuk sağlamaktadır.
  • Erkeklerde gut oluşumu riskini azalttığı bilinir.
  • Depresyonu ve depresyon riskini azalttığı da çalışmalarla ortaya konmuştur.
  • Bilişsel performansı artırmasıyla Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının riskini azaltmaktadır.
  • İçeriğindeki kafeik asit ve klorojenik asit gibi bazı antioksidan maddeler sayesinde vücudu tüm hastalıklara karşı savunduğu gibi DNA bütünlüğünü koruduğu için bazı kanser türlerinin tedavisinde de tüketimi önerilmektedir.
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