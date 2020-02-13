Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? 

Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin

Tırnaklarınızın bakımlı olması için en önemli etkenlerden biri düzenli kesimdir. Tırnak kesimi için en doğru zaman duş sonrasıdır. Bunun nedeni duş sonrasında elleriniz ve tırnaklarınızın yumuşamasıdır. Oval veya düz bir şekilde tırnağınızı kestikten sonra mutlaka ellerinizi yıkamanız gerekir. Daha sonra tırnaklarınızın etrafını nemlendirici krem veya vazelin sürerek nemlendirin. Bu işlemlerin ardından elleriniz hoş bir görüntüye sahip olacaktır.

Törpüleyin

Çok fazla törpülemek tırnakların hasar görmesine ve kırılmasına yol açabilir. Kestikten sonra daha düzgün bir görünüm için törpüleyin ancak törpü işlemi sırasında çok sert davranmamaya dikkat edin.

Manikür yapın

Tırnağınızın etrafında oluşan katikullerin manikür makası ile kesilmesi gerekir. Bu işlemi kuaför salonlarında yaptırabilir veya kendiniz de yapabilirsiniz. İşleme başlamadan önce mutlaka tırnak etleriniz yumuşayana kadar suda bekletin ardından kalkan derileri manikür makası ile kesin.

Tırnaklarınıza hijyen sağlayın

Tırnak sağlığının en önemli unsurlarından biri hijyendir. Tırnaklarınıza herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka temizlemeniz gerekir. Tırnaklarınızı temiz tutmak için bir diş fırçasına sabun sürüp tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz.

Beslenmenize dikkat edin

Tırnaklarınız keratin adı verilen bir çeşit proteinden oluştuğu için protein açısından zengin olan besinleri tüketin. Ayrıca biyotin, E vitamini ve balık yağı gibi takviyeleri de tüketebilirsiniz.