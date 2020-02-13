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GeriKişisel Bakım Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? 
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? 

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Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır? 

"Cilt ve saç bakımı kadar önem taşıyan tırnak bakımı, hijyen açısından da oldukça önemlidir. Peki tırnak bakımı nasıl yapılır?"

Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin  

Tırnaklarınızın bakımlı olması için en önemli etkenlerden biri düzenli kesimdir. Tırnak kesimi için en doğru zaman duş sonrasıdır. Bunun nedeni duş sonrasında elleriniz ve tırnaklarınızın yumuşamasıdır. Oval veya düz bir şekilde tırnağınızı kestikten sonra mutlaka ellerinizi yıkamanız gerekir. Daha sonra tırnaklarınızın etrafını nemlendirici krem veya vazelin sürerek nemlendirin. Bu işlemlerin ardından elleriniz hoş bir görüntüye sahip olacaktır. 

Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır

Törpüleyin 

Çok fazla törpülemek tırnakların hasar görmesine ve kırılmasına yol açabilir. Kestikten sonra daha düzgün bir görünüm için törpüleyin ancak törpü işlemi sırasında çok sert davranmamaya dikkat edin.

Manikür yapın

Tırnağınızın etrafında oluşan katikullerin manikür makası ile kesilmesi gerekir. Bu işlemi kuaför salonlarında yaptırabilir veya kendiniz de yapabilirsiniz. İşleme başlamadan önce mutlaka tırnak etleriniz yumuşayana kadar suda bekletin ardından kalkan derileri manikür makası ile kesin. 

Doğru Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır

Tırnaklarınıza hijyen sağlayın  

Tırnak sağlığının en önemli unsurlarından biri hijyendir. Tırnaklarınıza herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka temizlemeniz gerekir. Tırnaklarınızı temiz tutmak için bir diş fırçasına sabun sürüp tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz. 

Beslenmenize dikkat edin 

Tırnaklarınız keratin adı verilen bir çeşit proteinden oluştuğu için protein açısından zengin olan besinleri tüketin. Ayrıca biyotin, E vitamini ve balık yağı gibi takviyeleri de tüketebilirsiniz.

Güçlü Tırnaklar İçin 6 İpucuTırnaklar, el güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bakımsız, kırılan, soyulmuş ya da sararmış tırnaklara sahip olmayı hiçbirimiz istemeyiz. Eğer güçsüz tırnaklara sahipseniz önereceğimiz 6 adımı mutlaka denemelisiniz.
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