Doğru Pişirme Yöntemleriyle Brüksel Lahanasının Lezzetini Keşfedin!

Brüksel lahanasının en bilinen pişirme şekli haşlamaktır. Ancak kavurma, buğulama, ızgara, kızartma ve soteleme gibi yöntemlerle de pişirilebilir.

Tarif 1: Kızarmış Brüksel lahanası

Bir kase Brüksel lahanasını 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabibere bulayın.

Fırın tepsisine dizin ve 250 derecede 15-20 dakika pişirin. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek yapmak işte bu kadar kolay!

Tarif 2: Brüksel buğulama

Brüksel lahanalarını (miktara dikkat edin; çok fazla ve üst üste olmamaları önemli) delikli bir kap içerisine koyup bir miktar kaynar suyun üzerine yerleştirin. Kapağı kapatın ve 7 ila 8 dakika arasında, yumuşayana kadar buğulayın.

Buğulanmış lahanaları dilediğiniz sosla servis edin. Bizim tercihimiz hardal, zeytinyağı, limon ve tuz!

Tarif 3:Sote Brüksel lahanası

Bir veya iki yemek kaşığı tereyağını tuz ekleyerek büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Diğer yanda Brüksel lahanalarını ortadan ikiye bölün.

Brüksel lahanalarını yüzleri aşağı gelecek şekilde tavaya koyun ve bir tarafı hafif kahverengi olana kadar yaklaşık 5-8 dakika pişirin.

Karıştırın ve yumuşayana kadar 5-8 dakika daha pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin ve limon sıkın. Yemeden önce taze otlar (maydanoz, dereotu, nane...) de ekleyebilirsiniz.

Tarif 4: Haşlama

Brüksel lahanasını haşlamak, belki de birçoğumuzun bu sebzeyi tüketmek için bildiği tek pişirme yöntemi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çok fazla haşlamaktan kaçınmak.

Brüksel lahanalarını büyük bir tencereye alın ve su ile tuz ilave edin. 15 dakika kadar haşlamak yeterli olacaktır. Haşlanmış Brüksel lahanalarını ister zeytinyağı ve limon dökerek servis edin, isterseniz de yoğurt ile tüketin.

Brüksel lahanası satın alırken...

Sert, parlak yeşil, sıkı yapraklı olanları seçin. Sararmış, açılmaya başlayan veya kahverengi lekeleri olan yapraklardan kaçının. Eşit şekilde pişirmeleri için yaklaşık olarak aynı boyuttaki lahanaları almaya çalışın (küçük Brüksel lahanası, daha büyük olanlardan daha tatlı, daha hafif bir tada sahiptir).

Brüksel lahanasının besin değerleri

Şimdi biraz da Brüksel lahanasının besin değerlerini konuşalım: 1/2 fincan pişmiş Brüksel lahanası 28 kalori, 28.6 gram karbonhidrat, 2 gram lif, 1 gram şeker (rafine olmayan), 2 gram protein, 16 miligram sodyum ve 247 miligram potasyum içerir.

Ayrıca bu küçük sebzeler, kanserle savaşan glukosinolatları brokolinin içerdiğinden dört kat daha fazla içerirler.