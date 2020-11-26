Doğru pijama seçme rehberi

Mevsime uygun olmalı

Pijama seçerken ilk dikkat etmeniz gereken şey mevsime uygunluğu olmalıdır. Hava sıcaklığına uygun kumaşlarla üretilen pijamalar giymek, kaliteli ve rahat bir uyku için büyük önem taşıyor. Yaz aylarında teri emen pamuklu veya bambu kumaşlar tercih ederken kış aylarında da pamuklu kumaşların yanı sıra polar ve kadife kumaşlara yönelebilirsiniz.

Vücudunuza uygun modeller seçin

Tıpkı kıyafetler gibi pijamalar da vücuda uygun seçilmeli. Bu, şıklığın ve iyi görünmenin yanı sıra rahatlık için de bir hayli önemli. Vücudunuza uygun olmayan pijamalarla kendinizi kötü hissedebilir, uyurken de rahat edemezsiniz.

Mesela basen sorunu yaşıyorsanız koyu renkli pijamalar seçerken, kısa boylu iseniz oversize modellerden uzak durmalısınız.

Renk seçimi uyku kalitesini etkiliyor

Renklerin psikoloji üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Tercih ettiğiniz pijamanın rengi uyku kalitesini de etkiliyor. Uzmanlar, rahatlatıcı ve yatıştırıcı özelliğiyle bilinen mavi rengin, uykuya dalış süresini kısalttığını ve deliksiz bir uyku sağladığını söylüyor.

Sarı renkli pijamalar daha huzurlu hissetmeye, yeşil renkte olanlar daha zinde ve enerjik uyanmaya, pembe ve tonları ise kalp atışının yavaşlamasına ve derin bir uykuya yardımcı oluyor.