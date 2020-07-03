Doğru Parçalarla Göbeği Gizlemenin Yolları

Bol gömlek ve tişörtler

Eğer bacaklarınız karın bölgenize göre daha zayıf ise dikkati alt tarafa çekebilirsiniz. Bunun en basit yolu ise skinny jean'ler ve bol tişörtler tercih etmek. Tişörtlerin düz renkli olmasına da dikkat edin.

Bol tişörtlerin yanı sıra boyfriend gömlekler de göbeği gizlemenin en etkili yollarından biridir.

Mini elbiseler

Bol kesim mini elbiseler tercih edin. Bu parçalar da dikkat bacaklarınıza vererek karın bölgenizdeki fazlalıkları gizlemenize yardımcı olacaktır.

Klişe ama gerçek: Dikey çizgiler

Dikey çizgili parçaların kişiyi olduğundan daha ince ve uzun gösterdiği gerçeğini de hatırlatalım. Dikey çizgiler, göbeğinizi kamufle etmenize de yardımcı olur.

Detaylardan uzak durun

Beli kemerli parçalardan uzak durun. Yine karın ve bel bölgesi desenli kıyafetler tercih etmeyin. Bu bölgede yer alan kemer, desen gibi dikkat çekici detaylar tüm ilgiyi üzerine çekecektir. Bu sebeple de göbeğinizi kamufle etmeniz bir hayli zor olacaktır.

Koyu renkler

Evet, koyu renkler her zaman fazlalıkları gizlemeye yardımcı olur. Ancak siyahlara bürünmek de oldukça sıkıcı bir stile sahip olmanıza neden olur. Koyu renkli parçaları üstte kullanırken alt tarafınızda ise renklere yer verin.

Renkli etekler, pantolonlar, ayakkabılar tercih edebilir, koyu renk kıyafetlerinizi bolca takı ile hareketli hale getirebilirsiniz.

Düşük belden asla!

Düşük bel modası geri dönüyor. Ancak siz siz olun, karın bölgenizde fazlalıklarınız varsa bu modadan uzak durun.