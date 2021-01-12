Doğru Nefes Almak Yaşam Kalitesini Yükseltiyor!

Parasempatik sistem vagus siniri üzerinde büyük bir etki yapıyor. Bu sinirin vücut sisteminin en önemli gözlemcisi ve vücutta olan biteni beyne ileten bir yapısı vardır.

Nefes uzun verildiğinde parasempatik sistem aktive oluyor ve vücuda olumlu etki yapıyor.

Doğru nefes yaşamını iyi yönde değiştiriyor

Yapılan çalışmalarda dakikada 6 nefes almanın hem sağlık açısından hem psikolojik ve fiziksel sağlık açısından çok olumlu etkileri olduğu ortaya konmuş durumda. Nefes almaya göre nefes vermenin daha uzun sürmesi, solunumun ana odağını karından göğse doğru kaydırmak çok önemli.

Bir de doğal solunuma dikkat etmek lazım. Bizim nefes organımız burun. Burundan nefes alıp yine burundan vermek özellikle önemli ve sağlıklı olanı. Hele ki sinüzit problemi varsa bunu aşmak için bol bol uzun nefesler vermesi gerekli.

Dolayısıyla nefesi kontrol etmek sinir sistemimiz üzerinde bir kontrol elde etmek demek. Nefes kontrolüyle beyin kontrolü sağlanmış oluyor. Solunum ritmi değiştirildiğinde beyin ritmi değiştirilmiş oluyor.