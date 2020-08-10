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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Doğal Yolla Nasıl Baba Olunur?
İyi Yaşam

Doğal Yolla Nasıl Baba Olunur?

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Doğal Yolla Nasıl Baba Olunur?
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"Her çiftin arzusu sağlıklı bir evlat sahibi olmaktır ve bunun ilk yolu doğal yolla olması için uğraşılmasıdır. Doğal yolla çocuk olması için hem spermin hem yumurtanın hem de kadında rahime ait birtakım faktörlerin yerli yerinde olması ve bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Doğal yolla çocuk sahibi olmak için ilk önce 1 yıl kadar beklenmesi gerekir eğer ki bu beklemeyi engelleyecek bir durum varsa daha erken davranılabilir. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos anlatıyor..."

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos cevaplıyor; Doğal yolla baba olmak için hangi şartlar gereklidir?Her çiftin arzusu sağlıklı bir evlat sahibi olmaktır ve bunun ilk yolu doğal yolla olması için uğraşılmasıdır. Doğal yolla çocuk olması için hem spermin hem yumurtanın hem de kadında rahime ait birtakım faktörlerin yerli yerinde olması ve bunların her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Doğal yolla çocuk sahibi olmak için ilk önce 1 yıl kadar beklenmesi gerekir eğer ki bu beklemeyi engelleyecek bir durum varsa daha erken davranılabilir.
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