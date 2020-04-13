Doğal Yağlarla Dezenfeksiyon ve Temizlik Yapmak Mümkün!

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Hastalıkla etkin mücadele için temizlik ve dezenfeksiyon konularına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kolonya ve alkol bazlı dezenfektanların aşırı kullanılması sonucu elde çatlama, egzama gibi rahatsızlıklarda artış yaşanmasına neden oluyor. Aksuvital Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, bu süreçte doğal ve antiseptik özelliğe sahip yağlarla yapılabilecekleri anlattı.

Yüzey Temizleme de Limon Çekirdeği Yağı ve Lavanta Yağı Tercih Edilmeli

Kendi ellerimizle, güvenle kullanabileceğimiz dezenfektanlar yapabileceğimizi vurgulayan Yaman, ‘’Ellerimiz ve kullandığımız alanların temizliğinde yararlanabileceğimiz birçok doğal yağ mevcut. Limon çekirdeği ve lavanta yağı başta olmak üzere; kekik yağı, biberiye yağı, çay ağacı yağı ve karanfil yağı antiseptik özelliğe sahip yağlardandır. Güçlü içerikleriyle bildiğimiz bu yağlar, evlerinizde gerekli temizliği sağlarken, hoş kokularıyla da ortamın havasını değiştirir. Özellikle limon çekirdeği yağı, lavanta yağı yüzey temizleme konusunda etkilidir. Evinizin ve yaşam alanlarınızın temizliğinde olduğu gibi kişisel temizliğiniz için de bu yağları tercih edebilirsiniz.’’ dedi.

Doğal yağların kişisel hijyende de nasıl kullanılacağını da anlatan Yaman, ‘’ Kişisel bakım ve el temizliği için sıvı sabununuza yağlardan ekleyebilirsiniz. Ayrıca yağların karışımından oluşan bir el dezenfektanı da yapabilirsiniz. Karanfil yağını ağız temizliği için tercih edebilirsiniz. Antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kekik yağı ile gargara yaparak boğazınızı temizleyebilirsiniz.’’dedi.

Yaman, ‘’Malum süreçte uzmanların ve yetkililerin uyarılarına çok dikkat etmeliyiz. Temizlik ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymamak zorundayız. Doğal ve antiseptik özelliğe sahip yağlarla bunu yapmak mümkün.’’ dedi.