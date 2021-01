Doğal güzelliği yakalamanın 6 yolu

CİLT BAKIM RUTİNİ OLUŞTURUN



Muhtemelen en önemli güzellik rutin adımlarından biri olan cilt bakım rutini doğal bir güzellik ve sağlıklı bir cilt için zorunluluktur. Cilt tipinize uygun ürünleri bulun ve onlara ''bağlı kalın". Anahtar budur; her gün yüzünü yıkamak ve nemlendirmek. Eğer birkaç günün kaçırır ve makyajla yatarsanız sivilcenize ve siyah noktalarınıza hoş geldin diyebilirsiniz. Her gece yüzünüzü yıkamak ve uyurken rahat nefes almasına izin vermek için 10 dakikanızı ayırın.



PEELİNG YAPIN



Duşa adım attıysanız peeling yapmamak için hiçbir bahaneniz yok. Doğal güzel görünmenin bu basit yolu size anında sonuç verecektir. Kendinize bir peeling eldiveni alın ve duşa her adım attığınızda en sevdiğiniz doğal sabunla kendinizi hızlıca ovalayın. Vücudunuzdaki tüm ölü deriyi çıkarmak inanılmaz iyi hissettirecek. Aynı şekilde yüzünüz için de küçük keselerden alıp haftada bir duş sonunda iyice yumuşayan yüzünüze hafifçe kese yapabilirsiniz. Cildinizin hemen parladığını göreceksiniz.



SU TÜKETİN



Su, su ve daha fazla su! Doğal güzelliğin de sağlığın da en önemli anahtarlarından birisi su tüketimi. Suyun kilo vermeye yardımcı olduğunu, cilt dokusunu iyileştirdiğini, toksinleri attığını ve vücudunuza daha fazla enerji verdiğini biliyoruz. Bu faydaları sizin için yeterliyse su tüketiminizi yeniden gözden geçirin. Malum vücut ağırlığınızın% 57'sinin su olduğunu da biliyoruz, o halde vücudunuza iyi davranın, ona istediğini verin ve su için.



EGZERSİZ YAPIN



Hepimiz kendimizi spor salonuna sürüklemenin asla kolay olmadığını biliyoruz, ama gerçekten gittiğimizde de kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bunu gerçekten bir düşünün; daha gitmeden harika hissediyorsanız, spordan sonraki farkı hayal edebiliyor musunuz? Kendinize ve vücudunuza bir iyilik yapın ve spor yapın. Spor salonuna gidemiyor ya da gitmek istemiyorsanız evinizde bir egzersiz rutini oluşturun ve ona sadık kalın. Düzenli egzersizin hem cildinize hem de bedeninize çok iyi geldiğini görecekisiniz.



SOLARYUMDAN UZAK DURUN



Doğal olarak güzel görünmenin en doğal olmayan yolu bile solaryum kabinlerinden daha sağlıklı! Cildinize biraz renk vermek ve bronz görünmek istiyorsanız lütfen bronzlaşma kabinlerinden uzak durun ve bronzlaştırıcı kremleri deneyin. Biz her zaman kendi doğal ten renginizin en güzeli olduğunu savunsak da siz eğer kafaya koyduysanız en azından bu yolu tercih edin. Bu kremler daha hızlı sonuç verir ve solaryum gibi bedeninize zarar vermez.



SİGARAYA HAYIR DEYİN



Hiç akıllıca olmasa da insanlar hala birçok kimyasalları vücuduna alıyor. Sigara da cilde en çok zarar verenlerden bir tanesi. Sağlıklı, ışıldayan bir cilt ve doğal bir güzellik istiyorsanız kesinlikle sigaradan uzak durmalısınız. Aksi halde diş temizleme, diş beyazlatma, nefes tazeleyiciler ve cilt tonu açma işlemleri gibi birçok şeye yatırım yapmak zorunda kalacak ve üstelik sağlığınızdan olacaksınız.

Doğal olarak güzel görünmek gerçekten göründüğü kadar kolay değildir. Bir rutin oluşturmak ve sürdürmek gerekir. Sizin en sevdiğiniz doğal güzellik ipuçları nelerdir?