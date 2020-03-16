Doğal Görünümlü Burun Estetiği

Burnun nefes alma işlevini en sağlıklı hale getirirken görünümünü de yüzün diğer ögeleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

Burun estetiğinin doğal bir görünüme kavuşması ve estetik operasyon geçirildiğinin belli olmaması özgüvenin artmasını sağlar. Estetik cerrahideki gelişmeler sayesinde hem burnun temel işlevini koruyan hem de en ideal şekli sağlayan operasyonlar yapılabilmektedir. Estetik cerrahideki gelişmeler sayesinde burunda belirgin bir dikiş izi olmaması, yeni burun tasarımının yüzle uyumlu olması doğal görünüm sağlayan kriterler arasındadır.

Yeni burun şekline nasıl karar verilir?

Ameliyat öncesi konsültasyonda hastanın profesyonel makro fotoğrafları çekilerek simülasyon programda ön çalışma yapılır. Böylece hekim hastanın nasıl bir burun şekli istediği konusunda net fikir sahibi olabilir. Yüze en uygun burun şekli konusunda hastayla iletişim kurarak en uygun burun şekline karar verilir.

Burun ameliyatı nasıl yapılır?

Açık ve kapalı teknik hakkında hastaya ayrıntılı bilgi verdikten sonra burundaki şekil bozukluğunu düzeltmek için en uygun teknik seçilerek operasyon gerçekleştirilir. Ameliyat genel anestezi uygulanarak yani hasta uyutularak yapılır. Ortalama 2-2,5 saat süren bir operasyonun ardından hasta takibe alınır. Genellikle hasta 1 gece hastanede gözlem altında tutulur ve sabahına taburcu edilir.

Kimler için uygundur?

Burnunda şekil ve işlev bozukluğu olan, yüz gelişimi tamamlanmış her hasta rinoplasti için uygun aday olabilir. Kadınlarda 15-16 yaş erkeklerde ise 16-17 yaş sonrasında cerrahi işlem güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sinüs fonksiyonunun etkilendiği ve ciddi burun içi eğriliklerin eşlik ettiği hastalarda daha erken yaşlarda da yapılabilir. Burun estetiğinde hastanın genel sağlığı yerinde olduğu sürece üst yaş sınırı yoktur.

İyileşme süreci nasıldır?

Buruna hava almaya yardımcı olmak için yerleştirilen silikon tamponlar ortalama 3 gün sonra çıkartılır. Tamponlar silikon yapıda olup dokulara yapışmadığından tampon çekilme işlemi zannedilenin aksine çok kolay ve ağrısızdır. Termal atel 1. haftada alınır. Atel çıkartıldıktan sonra ödemi azaltmak için 2-3 gün burun bandajı yapılır. Rinoplasti hastalarının bazılarında cilt yapılarının hassasiyetine göre hafif morluk olabilir. Ameliyat sonrası burun şiş olmasına rağmen atel çıkartıldığı andan itibaren burun şeklindeki iyileşme hasta tarafından fark edilir. Postoperatif 2. ayda ödemin %75’i geriler. Kalan hafif ödem de 6-12 aylık sürede tamamen ortadan kaybolur ve burnun tam şeklini alması ortalama 2 yıl kadar devam eder. Genellikle 1-2 haftalık istirahat süreci sonrası hastalar iş ve sosyal hayatlarına dönebilirler.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sabri Algun Aka