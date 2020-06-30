Diyet Yapmak Pahalı Olmak Zorunda Değil

Elbette var, böyle de olmalı. Çünkü diyabet, obezite, kronik kalp rahatsızlığı, damar hastalıkları ve hipertansiyon, kişinin sosyoekonomik durumu ne olursa olsun herkeste çıkabilen hastalıklar. Ve bu kişiler için zayıflamak olmazsa olmaz… Bu durumda eğer diyetisyen ücreti de yüksekse, diyet listelerinin de pahalı olmasıyla beraber zayıflamak ve sağlıklı yaşama adım atmak çok masraflı olabiliyor.

Aslına bakıldığında, diyet listeleri israfa karşı olduğu, çöpe gıda atmayı engellediği, az yemeye ve dengeli beslenmeye teşvik ettiği için mutfak masraflarını azaltan listelerdir. Bu sayede hem kendi bütçenize, hem ülkeye, hem de çevreye faydası olan bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Listelerimi hazırlarken hassasiyet gösterdiğim bu durum, tüm diyet programları için geçerli olmalıdır.

Alternatifli listeler olmalı

Diyete listelerinin masrafsız olmasıyla beraber, kolay ulaşılabilir, alışverişe dahi ihtiyaç duymadan, evdeki malzemelerle ve alternatifli olarak oluşturulması da oldukça önemlidir. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dışarıya çıkmayı çok istemediğimiz için de bu durum ayrıca önem arz etmektedir.

Örneğin avokado meyvesini ele alalım. Bu meyveyi herkes sevmeyebilir, alamayabilir ya da almak istemeyebilir. Veya protein için gerekli olan kırmızı ete bakalım. Herkesin alım gücü olmadığı için diyet ve detoks listelerinde yumurtayı tercih etmek, bunu alternatif olarak sunmak daha isabetli olacaktır. Bu yüzden kişinin sağlık problemi ne olursa olsun çok yüksek fiyatlı veya alternatifsiz diyet programları yerine her açıdan pratik listeler oluşturmayı merkeze alarak destek oluyorum.

Şok diyetler ve hızlı kilo vermeye dair…

Yaz aylarıyla beraber patlayan şok diyetlere de bir parantez açmak istiyorum. Lütfen hızlı zayıflamak için “kısa süreli, şok diyetlerden” uzak durun çünkü bu diyetler vücudunuzun sağlığını olumsuz etkileyecek ve şok diyeti bıraktıktan sonra kilo alımını yeniden hızlandıracaktır. Bu yüzden kilo verme serüveninizde mutlaka “sağlıklı beslenme” ile oluşturulmuş ve size özel diyet listelerini tercih etmelisiniz.

Ancak bir nokta daha var ki hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermenin imkansız olmadığı… Hızlı kilo vermek her zaman sağlıksızdır diye bir durum söz konusu değil. Kilo vermenin hızı değil, kendisi sağlıksızdır. İdeal kiloya ulaşmanın gidebildiği kadar hızlı gitmesi ve bunun elbette güvenilir kişilerin desteğiyle olması ideal olandır. Çünkü fazla kilo kalbe, damara, bedene, bacağa, hamileysen de hem sana hem de bebeğe zarardır… Fakat hem sağlığınız hem de verdiğiniz kiloları geri almamanız adına tekrar vurgulamak gerekiyor ki bunu şok diyetlerle değil ve yalnız başınıza değil, bir uzmanla beraber gerçekleştirmek en doğru olandır.

Diyetisyen Mehtap Yakut



