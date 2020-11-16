Diyet Yapmadan Verilen Kilolar Kanser Belirtisi Olabiliyor!

Ülkemizde en sık görülen kanserlerden birin mide kanseri. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin mide ilişkili kanser görülüyor. Tedavisinde, endoskopik, laparoskopik ve kapalı cerrahiler uygulanıyor.

Organ korumaya yönelik cerrahilerin sıklığı artıyor

Açık cerrahide yapılabilen işlemlerin aynısı, laparoskopik cerrahide de yapılabiliyor. Kapalı cerrahilerde, hastanede daha kısa kalınması, hastanın ağrısının daha az olması gibi hasta dostu unsurlar bulunuyor. Laparoskopik cerrahinin ardından hasta sosyal yaşantılarına daha hızlı dönebiliyor. Eğer kanser erken evredeyse, daha bölgesel ameliyatlarla organ korunabiliyor.

İkinci ve üçüncü evre mide kanserinde 5 yıllık sağ kalım yüzde 70'lere çıktı

Gastrointestinal kanserlerin ilk üç evresinde laparoskopik cerrahi yöntemi kullanılabiliyor. Ancak tümörler erken dönemde saptandığında çok etkin tedaviler mevcut. Mide kanseri çok erken evredeyken bile endoskopiyle tespit edilebiliyor. Bu nedenle tedbir olarak düzenli endoskopi ve kolonoskopileri aksatmamak gerekiyor. Tabii ki ileri evre hastalarda da yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor.

İkinci ve üçüncü evredeki mide kanseri hastalarının, onkolojik cerrahisinin ileri dönem istatistiklerine baktığımızda, 5 yıllık sağ kalım yüzde 70'lere çıktı. Ülkemizde bu konuda eksiksiz bir şekilde hizmet verilebiliyor. Ancak unutulmamalı ki, mide kanserinde ameliyat sonrası takipler de çok önemli.