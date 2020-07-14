Diyet Yaparken Yorgun Düşmeyin

Yorgunluk karşıtı C vitamini

Her diyet listesinde olmazsa olmazlardan biri C vitamini yönünden zengin besinlerdir. Mutlaka diyet listenize eklemeniz gereken bu besinler, yorgunluk şikayetinizin minimum seviyeye inmesinde oldukça etkin rol oynar. Bunun için günde bir öğün karpuz, üzüm, limon, avokado, elma, kivi, kuşburnu gibi besinlerden birini tüketmeniz gerekiyor.

Balık tüketmek şart

Diyet listelerinin vazgeçilmezlerinden olan balık da halsizlik ve yorgunluğa karşı diyet döneminde mutlaka tüketilmesi gereken gıdalardan. Bu yüzden haftada en az bir veya iki defa balık yemeniz gerekiyor. Özellikle B2 vitamini ve demir yönünden oldukça zengin olan balık tüketimi sayesinde yorgunluk ve halsizlik şikayetini asgari düzeye düşürebilirsiniz.

Lif deposu baklagiller

Diyet dostu besinlerden olan kuru baklagiller de kesinlikle öğünlere eklenmesi gerekenlerden. En çok da B2, B1 vitaminleri, demir, potasyum yönünden zengin olan bu besin grubu, içerdiği lif aracılığıyla kan şekerinizi de dengede tutacaktır.

Zindelik için yumurta

Günde bir defa da mutlaka haşlanmış yumurta tüketmeniz gerekiyor. Özellikle protein yönünden zengin olduğunu bildiğimiz yumurta, vitamin ve mineral yönünden de oldukça besleyici olduğu için gün içinde kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olacaktır.

İşlenmiş gıdalar “out” egzersiz “in”

Gün içerisinde yorgun hissetmek istemiyorsak işlenmiş besinleri ve paketli gıdaları da mutlaka öğünlerimizden çıkartmamız gerekiyor. Ve tüm bu dikkat edilmesi gerekenlerin yanında günde en az 45 dakika egzersiz yapmak da oldukça önemli. Çünkü bu sayede vücudunuzun canlanmasıyla daha enerjik hissetmeniz mümkün olacaktır.

Son olarak unutmamak gerekiyor ki; kulaktan dolma bilgiler, internette dolaşan tek tip diyet listeleri, şok diyetler, zayıflama ürünleri gibi yöntemlerle sağlıklı bir şekilde kilo verebilmeniz ve diyet yapacak gücü kendinizde bulamabilmeniz mümkün değil. Bu süreci mutlaka uzman diyetisyen eşliğinde başlatmalı ve size özel olarak hazırlanmış diyet listeleri ile sağlıklı bir biçimde kilo verme yolunu seçmelisiniz.

Diyetisyen Mehtap Yakut



