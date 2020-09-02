Diyet Sonrası Kiloyu Koruma İpuçları

Rehavete kapılmak yok

“Kilolarıma veda ettim, artık istediğim her şeyi yiyebilirim” demek en büyük yanılgıların başında geliyor. İlk yapmanız gereken eğer bu düşünceye sahipseniz hemen bu duygu durumundan koşarak uzaklaşmak! Aksi halde o giden kiloları çok hızlı bir şekilde geri alabilirsiniz.



Yapmanız gerekenlere gelmeden önce bilmeniz gereken bir nokta daha var. O da internette gördüğünüz ya da kulaktan dolma duyduğunuz şok diyetlere aldanmamanız gerektiği. Çünkü hem sağlıksız hem de ölçüsüz kilo verdirdiğini iddia eden bu diyetler, kiloları daha hızlı geri almanıza neden oluyor. Şimdi gelelim kilonuzu korumak için dikkat etmeniz noktalar ve ipuçlarına…

Bunları mutlaka uygulayın

- Diyetisyeninizle irtibatta kalın. Böylelikle profesyonel destek alarak kendiniz için en doğru olanı uygulamaya devam edebilirsiniz.

- Her şeyin başı yeterli su tüketimi. Diyette veya diyet dışında beslenmemiz içerisinde en hassas olmamız gereken noktalardan olan bol su tüketimi kilo korumak için de oldukça önemli. Günde en az 3 ila 3.5 litre su içmelisiniz. Ayrıca detoks suları da isabetli seçimler olacaktır.

- Düzenli ve en az 8 saat uyku şart. Ancak çok az ya da çok fazla uyumak da metabolizmanın çalışma şeklini olumsuz etkiliyor. Açlık hissini kontrol altına almak için ideal süreyi ve düzeni ıskalamayın.

- Haftada 1 kez tartılın ve kilonuzu düzenli olarak not alın. Böylelikle kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

- Fast food yiyeceklerden uzak durun veya sınırlandırın. Çok yüksek kalori içeren bu beslenme biçimini minimum seviyede tutmanız, yani ayda en fazla 1 kez tüketmeniz kilolu günlere geri dönmemeniz için oldukça önemli.

- Düzenli egzersiz yapmamız hayatımızın her anında şart. Hareketli yaşam tarzını benimsemek ve hiçbir şey yapamıyorsak en azından düzenli yürüyüş yapmak metabolizma hızımızı destekleyerek sağlıklı yaşamımızı korumaktadır.

- Kalori değeri düşük besinlerle hazırlanmış haftalık beslenme programı da yüksek kalorili yiyecek ve içeceklere yönelme isteğini engellemek için oldukça faydalıdır.

- Kendinize kısa veya uzun vadeli yeni hedefler koyun. Böylelikle bunları başardıkça doğru ve sağlıklı beslenmeye olan motivasyonunuz devamlı yüksek olacaktır.

- Sağlıklı beslenmeye dair devamlı bilgili kalın. Bunu online videolar, katıldığınız seminerler veya diyetisyeninize soracağınız sorularla sağlayabilirsiniz.

- Öğün atlamayın. Özellikle de kahvaltıyı. Öğün atlamamak zamansız kan şekeri düşmelerinin önüne geçerek ani açlık ve tatlı krizlerini engelleyecektir.

- Sıklıkla dışarıda yemek yemek de, sağlıklı beslenmeyi kontrol etmenizi oldukça zorlaştırır. Çünkü kaçamak olarak görülerek serbest bir şekilde yemeklerin tüketildiği bu tarz etkinliklerin sıklaşması, vedalaştığınız kilolara yeniden merhaba demenize neden olacaktır.

Diyetisyen Mehtap Yakut