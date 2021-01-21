Dişlerinizi Daha Beyaz Gösterecek Makyaj İpuçları

Dişlerinizi beyazlatmak zorunda kalmadan inci gibi beyaz görünmesini sağlamak için makyaj ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Ünlülerin makyözlerinin de uyguladığı harika ipuçları…

Nude tonlarda dudak kalemi kullanın

Çoğu kadın kullanmasa da dudak kalemi neredeyse bir ruj kadar önemlidir. Dudaklarınızın daha hacimli görünmesini ve rujunuzun daha uzun süre dayanmasını sağlamak için dudak kalemi çok etkili bir yöntem. Dişlerinizin ön plana çıkmasını ve daha beyaz görünmesini istiyorsanız, ten rengi bir dudak kalemi kullanın. Doğru bir şekilde dudağınızın etrafını çizdikten sonra aynı renge sahip veya yaklaşık iki ton koyu olan bir ruj kullanın. Daha sonra bembeyaz gözüken gülüşünüze merhaba diyebilirsiniz.

Bronzlaşma etkisi yaratın

Bronz tene sahipseniz dişleriniz olduğundan daha beyaz gözükebilir. Özellikle de yaz aylarında doğal olarak kazanılan bu bronzluk dişlerinizi tam istediğiniz gibi gösterecek. Kış aylarında bronzluğunuzu kaybetmeye başlayınca da imdadınıza bronzlaştırıcılar yetişecek. Elmacık kemiklerinize ve burnunuzun üstüne uygulayacağınız mat bir bronzlaştırıcı en iyi sonucu verir. Elbette, daha eşit bir renk hissi elde etmek için bronzlaştırıcıyı tüm yüzünüzde kullanmak istiyorsanız, yapabilirsiniz. Aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Aşırıya kaçtığınız halde bu hile geri tepebilir.

Dikkati gözlerinize çekin

Gözlerinize doğru makyaj türünü uygulamak, dikkati dişlerinizden uzaklaştırmanın ve insanların ağzınız yerine gözlerinize odaklanmasını sağlamanın anahtarıdır. Bunun için çok uğraşmak yerine siyah bir göz kalemi ve rimel kullanabilirsiniz. Göz farı olarak, gözlerinizi öne çıkaracak mavi tonları tercih edin. Şeftali tonlu renklerden mutlaka kaçının. Bu renkler dişlerinizi daha sarımsı gösterebilir.

Mavi alt tonlu ruj sürün

Beyonce’nin makyaj sanatçısının kullandığı bu yöntem, gülümsemenizin daha beyaz görünmesi için muhteşem bir ipucu. Beyaz bir gülümsemenin anahtarı mavi alt tonlu veya soğuk tonlu rujlar. Cesur davranmak istiyorsanız, mor renkli bir ruj bile tercih edebilirsiniz. Mavi alt tonlu rujlarda bulunan gölgeler dişlerinizle tezat oluşturacak ve daha beyaz görünmelerini sağlayacak. Göz farında olduğu gibi rujda da turuncu ve bakır tonlardan kaçınmalısınız. Çünkü bunlar dişlerinizi sarımsı gösterebilir.

Bolca dudak parlatıcısı sürün

Dudak parlatıcısı, ağzınızın daha parlak ve daha dolgun görünmesi için mükemmel bir makyaj malzemesi. Bu harika malzeme aynı zamanda dişlerinizi daha beyaz gösterme konusunda da oldukça etkili. Öncelikle bir ruj sürün ve üzerine bolca parlatıcı uygulayın. Özellikle de dudaklarınızın ortasına çok fazla parlaklık uygulayın. Bunu yaptığınızda sadece dişleriniz beyaz görünmekle kalmayacak, aynı zamanda ön plana çıkacak.

Doğal diş beyazlatma yöntemleri

Makyaj teknikleri, daha parlak ve ışıltılı bir gülümseme yaratmanın mükemmel bir yolu. Ancak dişlerimizin beyaz görünmesinin en iyi yolu sadece bunlar değil. Dişleri beyazlatmak için aşındırıcı temizleme ürünleri kullanmaya gerek yok. Bunun yerine, dişlerinizi sağlıklı ve temiz tutmak için alışkanlıklar edinin. Günde 3 kez fırçalamaya ek olarak, diş sağlığınızı iyileştirmek için harika olan bazı yiyecekleri tüketin. Bu yiyecekler;

Çilek: Bu meyve koyu renkli olmasına rağmen, doğal bir diş beyazlatıcı olan ve ağızdaki bakterileri yok etmeye yardımcı olan malik asit adlı bir enzim içerir.

Süt ürünleri: Peynir, yoğurt ve süt, diş minesini güçlendiren ve beyazlatan bir mineral olan kalsiyum içerir.

Kereviz: Lifli meyve ve sebzeler sadece dişleri beyaz tutmakla kalmaz, aynı zamanda diş eti dokusunun daha sağlıklı olmasına da yardımcı olur.

Elma: Bu meyve plağı temizlemeye yardımcı olur. Bunu yaparak dişlerinizi sağlıklı ve beyaz tutar.