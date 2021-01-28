Dişlere Leke Veren Yiyecekler

Limon suyu



Limon genel olarak çok sağlıklı bir besin olabilir. Ancak sitrik yapısı çok asidik olduğu anlamına gelir ve çok fazla asit dişlerinizin diş minesini aşındırarak onları kırılgan hale getirir, altındaki sarı yüzeyi ortaya çıkarır.

Pancar

Pancarların canlı sulu renginin, doğrama tahtanızda uzun süre bıraktığı izleri hatırlayın. İşte pancarlar dişlerinize de aynısını yapar!

Balzamik sirke

Balzamik sirkenin yapışkan yapısı, dişlerinizi kavramada gerçekten etkilidir. Bu, yeterince fırçalamazsanız ve diş ipi kullanmazsanız lekelenmeye yol açabilir.

Çay



Çayın dişlerinizde kahveden daha kötü lekelere neden olabileceğini biliyor muydunuz? Çayınızı ne kadar koyu severseniz, lekelenmeden etkilenme olasılığınız o kadar artar. Çayın beyaz bir fincanda bırakabileceği lekeleri düşünün ve dişleriniz üzerindeki etkisini hayal edin.

Köri

Özellikle tavuk ile çok yakışan sarı bir baharat olan köri, güçlü ve uzun ömürlü pigmentasyon sayesinde dişlerinize çok zarar verebilir.

Kiraz



Kirazlar şekerle dolu zengin pigmentli bir besindir. Bu nedenle ağızdaki bakterileri artırır, lekelenmeyi ve diğer diş hasarlarını teşvik eder.

Domates sosu



Domatesler parlak renkli ve oldukça asidiktir; değerli dişlerinizin korunmuş beyazlığı için felakete neden olabilecek iki özellik! Emaye erozyonu domateslerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir.

Soya sosu



Diş hekimleri, soya sosunun diş lekeleri için en kötü gıda maddelerinden biri olduğuna inanırlar çünkü çok koyu ve konsantredir, yemekten sonra ağızda uzun süre kalabilir.