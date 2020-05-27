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Geriİyi Yaşam Dişler Hakkında Bilinmeyen 4 Gerçek
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İyi Yaşam

Dişler Hakkında Bilinmeyen 4 Gerçek

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Dişler Hakkında Bilinmeyen 4 Gerçek
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"Dişlerimizin görüntümüzü etkilediğini ve çiğnemeye yardımcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki dişlerimiz hakkında bilmediğimiz birkaç gerçeği öğrenmeye ne dersiniz? Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi."

1. Diş minesi insan vücudunun en sert dokusudur. Çok sayıda mineral katmanından oluşur ve kemikten daha serttir. Diş minesi kemikten daha güçlü olmasına rağmen hasar göremez değildir.

2. Ağız hijyeni uygulamaları binlerce yıl öncesine dayanır. Onlar şimdiki gibi her altı ayda bir Diş Hekimine gitmemiş olabilir ancak dişlerini temizlemek için değişik teknikler geliştirmişlerdir. Örneğin Mısırlılar dişlerini parlatmak için yumurta kabuklarını kullanmışlardır. Günümüzde kullanılan diş fırçasının icadı ise ancak 1700 yılında gerçekleşmiştir.

3. Her diş benzersizdir. Dişler kar taneleri veya parmak izi gibidir. Ağzımızdaki her diş diğerinden tamamen farklıdır. Kimsenin dişi de kimseye benzemez. Dişlerimiz aynı zamanda yaşımız, diyetimiz, stres sorunlarımız, sahip olabileceğimiz hastalıkların bir kaydı olarak sizinle ilgili birçok bilgi verir.

4. Diş yüzeylerinin sadece %65 ine diş fırçası ile ulaşabiliriz. Diş yüzey alanlarının bir kısmı ise dişlerle temas eden bölgelerdedir ve bu alanları sadece diş ipi ile temizleyebiliriz. Ağız hijyeni rutinimizde bu önemli adımı atlar isek ağız bakterilerinin bu bölgelere tutunma ve saldırma fırsatı veririz.

Diş eti hastalıklarının belirtileri nelerdir?Diş hekimi Dt. Kadir Anıl Naneci; Diş eti hastalıklarının belirtileri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.
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