Dişbudak Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Dişbudak Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Dişbudak ağacı, Kuzey Yarım Küre’nin en yaygın ve en sık yapraklı ağaçlarından birisidir. Süs ağaçları arasında yer alan dişbudak ağacı, çok iyi bir gölgelik alan oluşturur. Bu nedenle çevre düzenlenmesinde sıkça kullanılır.

Dişbudak Ağacı Nedir? Dişbudak Ağacı Hakkında Bilgi

Dişbudak ağacı, zeytingiller familyasından gelen Fraxinus cinsini oluşturan bir türdür. Bu ağacın maksimum boyu ise, 10–30 m arasında değişebilen düzgün ve dolgun gövdeli, yuvarlak tepeli bir ağaç türüdür. Dişbudak ağacı, soğuk havaya karşı dayanıklı bir ağaç türüdür. Bu özelliği sayesinde pek çok ülkede ve farklı şehirlerde yetiştirilebilir.

Ağacın gövdesi, odunsu bir yapıya sahiptir. Dış tabakasında yer alan odun ise, beyaz renge çok yakındır ve çok açık bir tondadır. Bu ağaç böcek ve haşerelere karşı da oldukça dayanıklı bir ağaçtır. Dış tabanı kolay kolay aşınmaz. Bu ağaç, masif ve mobilya türlerinin yapımı için verimli bir şekilde kullanılır.

Dişbudak Ağacı Latince İsmi

Zeytingiller familyasından olan dişbudak ağacının Latince ismi, Fraxinus excelsior'dır.

Dişbudak Ağacı Özellikleri

l Dişbudak ağacının yaprakları, sonbahar ayı geldiği zaman kırmızı ve sarı rengi alır. Soğuk havalara karşı oldukça dayanıklı olan bu ağacın gövdesi çok sert ve beyaz renklidir.

l Dişbudak ağacı, verimli topraklarda 10 metre ile 30 metre arasında büyüyebilir.

l Spor araçlarına destek olmak amacı ile kullanılır.

l Bazı inanışlara göre dişbudak ağacı, kutsal kabul ediliyor. İskandinav inancına göre eski zamanlarda dişbudak ağacı, Tanrı Odin’in asasının yapıldığı bir malzemeymiş ve bu nedenle bu ağaç, manevi açıdan önemli bir yer tutar.

l Kelt mitolojisine ait kaynaklara göre ise, dişbudak ağacının insanlara şifa verdiği söyleniyor.

l Yunan mitolojisine göre ise Zeus, dişbudak ağacını kullanarak 3. kuşak insanları bu ağaçtan yaratmıştır.

Dişbudak Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Dişbudak ağacı, bol suyun ve yağışın olduğu bölgelerde yetiştirilmelidir. Dişbudak ağacı, istenilen her dönem ekilebilir. Fakat yağışlar gelmeden ilkbahar aylarında ekilmesi idealdir.

Dişbudak Ağacı Nerede Yetişir?

Dişbudak ağacı, yağışın ve nemin çok olduğu bölgelerde yetiştirilir. Özellikle de ülkemizde Akdeniz ve Marmara'nın bol sulak alanlarında dişbudak ağacına sıkça rastlayabilirsiniz. Bunun yanında Karadeniz, Trakya, İç Anadolu'nun iç kesimlerinde de sıkça yetiştirilir.

Dişbudak Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Dişbudak ağacı, sulak alanlarda yetiştirilir. Dişbudak ağacına iyi bakılırsa 250-300 yıl kadar yaşayabilir. Dişbudak ağacınızı zaman zaman kontrol ederek gerekli bakımlarını yapmanız ve sadece kurumuş olan dallarını budamanız gerekir. Yapraklarının ise, ilkbahar ve yaz aylarında toplanması önerilir.

Dişbudak Ağacı Yaprak Döker mi?

Dişbudak ağacı, mevsim geçişlerinde yaprak döker. Dalları ise böceklerden kolayca etkilenmez.

Dişbudak Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Dişbudak ağacının bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Zaten çok bakım istemeyen bu ağaç, pek çok zorluğa, soğuğa ve haşere ve böceklere karşı dayanıklıdır.

Dişbudak Ağacı Faydaları Nelerdir?

l Ağız içi enfeksiyonları önleyerek diş çürümesini önlemeye yardımcı olur.

l Dişbudak ağacının yaprakları, bağırsak sorunlarının çözülmesinde ve kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olur.

l Dişbudak ağacının yaprakları, eklem ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Bunun için yaprakları kurutup çay olarak tüketebilirsiniz.

l Ödem atıcı bir özelliğe sahip olan dişbudak, vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasına yardımcı olur.

l Vitamin ve mineral deposu olan dişbudak meyvesi, enfeksiyon hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.

l Anne sütünü arttırıcı özelliği olduğu için yeni doğum yapan kadınların yapraklarından çay yapıp içmesi önerilir.

l Dişbudak ağacının yaprakları, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

l Diş budak çayı, solunum yollarını rahatlatmaya yardımcı olur.

l Ateşli hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

l Sıcak su ile demlediğinizde ağrı kesici özelliği vardır.

l İdrar söktürücü özelliği vardır.

Dişbudağı Ağacı Hastalıkları Neler?

Orman haşereleri uzun vadede dişbudağına hasar verebilir. Fakat dalları ve gövdesi böcek ve haşerelerden kolay kolay etkilenmez.

Dişbudağı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Dişbudağı Ağacı Kullanım Alanları

Dişbudağı ağacı pek çok alanda kullanılıyor. Marangozların mobilya yapımında en çok tercih ettiği ağaç türleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda vücuda faydaları sayesinde alternatif tıp tedavisinde de sıkça kullanılıyor.