Diş Temizleme Dişlere Zarar Veriyor mu?

Diş sağlığını korumak için ağız bakımına dikkat

Bebeklik döneminden itibaren ağızda yavaş yavaş yerini almaya başlayan dişler, besinleri öğütmek ve sindirime hazır hale getirmekle görevli oluyor. Vücutta önemli bir görev üstlenmeleri sebebiyle de ağız ve diş sağlığını korumak için mutlaka düzenli ağız bakımının yapılması gerekiyor. Doğru ağız bakımının yapılmasıyla diş eti hastalıklarından, diş kayıplarından ve diş çürüklerinden korunmak mümkün olabiliyor. Doğru ağız bakımının içindeyse düzenli diş fırçalama, dil temizliği, diş ipi ve ağız suları kullanmak gibi unsurlar bulunuyor.

Dişleri fırçalamayı aksatmak, diş taşlarına sebep oluyor

Her gün tükettiğimiz besinler, ağzın içinde bulunan asit dengesi sebebiyle temizlenmediğinde bakteri plaklarının oluşmasına yol açabiliyor. Ağızdaki asidin nötralize edilmesi ve kalan besin artıklarının temizlenmesi için dişleri mutlaka düzenli fırçalamak gerekiyor. Çünkü dişleri uzun süre boyunca fırçalamamak çürüklere, biriken plakların da sertleşerek diş taşına dönüşmesine sebep olabiliyor. Diş taşlarına dönüşen plaklar fırçalamayla giderilemediği için mutlaka uzman bir diş hekiminden destek almak gerekiyor. Sigara, çay ve kahve nedeniyle sararan dişler için de klinik ortamda diş temizleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Temizleme işlemi dişlere zarar vermiyor

Diş taşları ya da diş sararmaları gibi şikayetleri bulunan hastaların öncelikle diş muayeneleri gerçekleştiriliyor. Muayene sonrasında işlem gerektiren dişler belirlenerek diş yüzeyindeki plaklar ve diş taşları temizlenmeye başlanıyor. Diş hekiminin kullandığı diş temizleme aletleri dişlere herhangi bir zarar vermediği için oldukça etkili bir şekilde diş yüzeyinin temizliği sağlanıyor. Hastaya yapılan bu uygulama sayesinde diş eti iltihaplanmalarını ve diş eti çekilmelerini önlemek mümkün olabiliyor.

Tedavi için on dakika yeterli oluyor

Ağız bakımı düzenli gerçekleştirildiğinde dahi tüketilen besinler nedeniyle diş taşları tekrar oluşabiliyor. Düzenli muayenelerde kontrollerin gerçekleştirilmesi sonrasında gerek duyulursa tekrar tedavi uygulanabiliyor. Tedavi sırasında öncelikle ultrasonik cihazların titreşimiyle diş taşları çatlatılarak, dişten ayrılması sağlanıyor. Daha sonra dişlerin kıvrımlı kısımlarında ve diş aralarında oluşan plakların temizliği yapılıyor. Bu işlemler tamamlandığındaysa florür içerikli macun ya da diş cilası uygulanarak temizleme işlemi bitiriliyor. Hastaya göre farklılık gösterse de tedavi genellikle on dakika içinde tamamlanıyor. Uygulamanın ardından 30 dakika kadar herhangi bir besin tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Tedavi uygulanan kişiler daha sonra normal beslenme düzenlerine ve yaşantılarına devam edebiliyor.