MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Güzellik Bakım Haberleri Kişisel Bakım Haberleri Diş Macunu Gerçekten Sivilceleri Kurutur mu?
GeriKişisel Bakım Diş Macunu Gerçekten Sivilceleri Kurutur mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Diş Macunu Gerçekten Sivilceleri Kurutur mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diş Macunu Gerçekten Sivilceleri Kurutur mu?
Abone Olgoogle-news

"Diş macunu, sivilceden muzdarip insanlar tarafından sıklıkla tartışılan bir konudur. Diş macunu sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur mu? Diş macunu sivilceleri kurutur mu? "

Cevap evet; diş macunuyla sivilce tedavisi kesinlikle bazı insanlar için işe yarayabilir. Diş macunu, cildin sivilce ve sivilcelerle savaşmasına yardımcı olacak bazı kimyasallar içerir.

Fakat bu, diş macunu sivilce tedavilerinin herkes için işe yarayacağı anlamına gelmez. Çünkü sivilceler; toksin seviyeleri, dehidrasyon, hijyen ve hatta genetik gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. 

Diş macunu ile sivilcelerden nasıl kurtulur?

Diş macunu sivilce ile savaşmaya yardımcı olacak birçok kimyasal içerir. Her şeyden önce, sodyum pirofosfat adı verilen bir kimyasal içerirler. Bu kimyasalın kullanım amacı ağızdaki tükürükten fazla kalsiyumu uzaklaştırmaktır. Ancak bu cilt üzerinde kullanılabilir ve ciltteki fazla kalsiyum akne oluşumuna neden olabilir.

İkinci olarak, diş macunu silika içerir. Silikanın iltihaplanmaya karşı yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bir kişi sivilceden etkilenen cildine silika uyguladığında, sivilceye neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olacak ve ayrıca hasarlı cildin iyileşme sürecine yardımcı olacaktır.

Son olarak, diş macunu cildin yağlılığını azaltmaya yardımcı olacak karbonat içerir. Yağlı cilt, sivilcelerin büyümesi için iyi bir ortamdır ve diş macunundaki karbonat, cildinizi daha az yağlı hale getirerek sivilce veya sivilce probleminizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Sivilceyle savaşan 5 harika besin
Sivilceyle savaşan 5 harika besin

Diş macunu sivilce solüsyonu veya diş macunu sivilce tedavisi nasıl kullanılır?

Öncelikle doğru diş macununu seçmelisiniz. Diş macunları jel akne solüsyonları kadar iyi çalışmadığından klasik türü tercih edin.

Daha sonra, diş macununun cildinize alerjik reaksiyona neden olmayacağından emin olmanız gerekecektir.

Boynunuza veya sırtınıza biraz diş macunu sürün ve kuruyana kadar bırakın. Kızarıklık görmüyorsanız, yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Doğrudan sivilce veya sivilceye uygulayın. Kat kat sürmeyin sadece etkilenen alanı hafifçe kaplayacak kadar uygulayın.

Kurumaya bırakabilir ya da gece boyunca bırakabilirsiniz. Bu uygulamanın sonrasındaki birkaç gün, sivilceyi gidermenize veya en azından azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Pamuk gibi bir cilt için ev yapımı kremKozmetik ürünlerin fiyatları arttıkça, içeriklerinde zararlı maddeler ortaya çıktıkça evde krem yapmak daha ekonomik ve sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Temiz içerikli nemlendirici kreminizi evinizde yapmak aslında oldukça kolay ve ekonomik.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi