Diş Macunu Gerçekten Sivilceleri Kurutur mu?

Cevap evet; diş macunuyla sivilce tedavisi kesinlikle bazı insanlar için işe yarayabilir. Diş macunu, cildin sivilce ve sivilcelerle savaşmasına yardımcı olacak bazı kimyasallar içerir.

Fakat bu, diş macunu sivilce tedavilerinin herkes için işe yarayacağı anlamına gelmez. Çünkü sivilceler; toksin seviyeleri, dehidrasyon, hijyen ve hatta genetik gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

Diş macunu ile sivilcelerden nasıl kurtulur?



Diş macunu sivilce ile savaşmaya yardımcı olacak birçok kimyasal içerir. Her şeyden önce, sodyum pirofosfat adı verilen bir kimyasal içerirler. Bu kimyasalın kullanım amacı ağızdaki tükürükten fazla kalsiyumu uzaklaştırmaktır. Ancak bu cilt üzerinde kullanılabilir ve ciltteki fazla kalsiyum akne oluşumuna neden olabilir.

İkinci olarak, diş macunu silika içerir. Silikanın iltihaplanmaya karşı yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bir kişi sivilceden etkilenen cildine silika uyguladığında, sivilceye neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olacak ve ayrıca hasarlı cildin iyileşme sürecine yardımcı olacaktır.

Son olarak, diş macunu cildin yağlılığını azaltmaya yardımcı olacak karbonat içerir. Yağlı cilt, sivilcelerin büyümesi için iyi bir ortamdır ve diş macunundaki karbonat, cildinizi daha az yağlı hale getirerek sivilce veya sivilce probleminizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Diş macunu sivilce solüsyonu veya diş macunu sivilce tedavisi nasıl kullanılır?



Öncelikle doğru diş macununu seçmelisiniz. Diş macunları jel akne solüsyonları kadar iyi çalışmadığından klasik türü tercih edin.

Daha sonra, diş macununun cildinize alerjik reaksiyona neden olmayacağından emin olmanız gerekecektir.

Boynunuza veya sırtınıza biraz diş macunu sürün ve kuruyana kadar bırakın. Kızarıklık görmüyorsanız, yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Doğrudan sivilce veya sivilceye uygulayın. Kat kat sürmeyin sadece etkilenen alanı hafifçe kaplayacak kadar uygulayın.

Kurumaya bırakabilir ya da gece boyunca bırakabilirsiniz. Bu uygulamanın sonrasındaki birkaç gün, sivilceyi gidermenize veya en azından azaltmanıza yardımcı olacaktır.