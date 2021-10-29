Diş kırılması neden olur? Diş kırılması tedavi edilmezse ne olur?

Diş kırılması nedeni ile dil doktoruna giden kişi sayısı çok fazladır. Diş kırılması, sert bir yiyecek yerken ya da bazen de kendiliğinden ortaya çıkabilir.

Diş Kırılması Neden Olur?

Diş kırılması, pek çok nedenden kaynaklanabilir. Diş kırılması, diş minesinin incelmesi sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Diş kırılmasına ise, çürük dişler zemin hazırlar. Bu nedenle de dişlerin bakımına çok dikkat etmek ve günde en az iki defa dişleri detaylı bir şekilde fırçalamak gerekir. Dişi kırılan kişiler genellikle, ağızlarının içinde çözünemeyen sert bir cisim olduğunu hissedebilir ya da kırılan parça fırladığı zaman durumu fark edebilir. Böyle gibi durumlarda, bir an önce uzman bir hekime başvurularak en doğru ve en uygun diş tedavisi programına başlanması gerekir.

Diş kırılması, sadece dişin ağızda görülen kısmı olarak bilinen kuronda oluşmayabilir. Bazen de kırık hattı, dişin köküne kadar ilerler. Bu tür kırıklara vertikal kök kırığı ismi de verilebilir. Çoğunlukla ön bölümde yer alır ve bu tarz kırıkların başlangıçları ise daha çok kökte başlar. Bazı durumlarda, dişin kök şekli de kırıkların oluşmasında önemli bir rol oynar.

Diş kırılması, bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa öncelikle ağız içinde bu durumda enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir. Enfeksiyona neyin neden olduğu ve enfeksiyonun altında yatan nedene bağlı olarak tedavi süreci ilerler.

Diş Kırılması Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Diş kırılması, tedavi edilmezse çok ciddi ağız ve diş sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle de diş kırıldığı zaman vakit kaybetmeden geçi olmak gerekir. Tedaviye silmeyen diş, zamanla zayıflar ve diş kaybına yol açabilir. Çok çabuk bir müdahale ile dişin kurtarılma ihtimali vardır. Bu nedenle de kırılan dişten ayrılan bir parça varsa bu parçayı saklayarak diş hekiminize vakit kaybetmeden götürebilirsiniz. Bazı durumlarda diş hekimleri, bu parçaları dişiniz ile birleştirmeyi tercih edebilir.

Kırılma ya da çatlamalar, dişin içindeki dokuya hasar vererek ilerde sorun çıkmasına neden olabilir. Bu gibi bir durumda sadece diş hekiminin yapacağı tedavi ile hasarın büyümesini önlenebilir. Tüm bunlar kaplaması ya da dolgusu düşen dişler için de geçerlidir.

Dişin Kırılmasına Yol Açan Etkenler

Dişin kırılmasına yol açan pek çok etken olabilir. Bunlardan bazıları ise;

Yüze sert bir darbe almak,

Sert bir şey ısırmak,

Düşmek,

Dişleri sıkmak ya da gıcırdatmak,

Çeşitli diş enfeksiyonları,

Çürük dişler,

Arka arkaya sıcak ve soğuk içecek içmek.

Diş Kırılması Anında Yapılması Gerekenler

Diş kırılması, kimsenin yaşamak istemeyeceği bir andır. Ama bazen başımıza böyle durumlar gelebiliyor. Diş kırılması anında yapılması gereken şeyler ise,

Kırık parçaları toplayarak dişçiye götürmek için temiz ve kuru bir kaba koymanız gerekir.

Dişin kalan kısmını ise, ılık suyla yıkayarak üzerindeki kir ve kalıntılardan temizlemeniz gerekir.

Eğer dişiniz yaralanma sonucunda kırıldıysa şişmeyi önlemek için bölgeye buz kompres uygulamanız gerekir.

Ardından hemen randevu almak için dişçinizi aramanız gerekir. Sarı dentin ya da kırmızı ve açıkta pulpa görüyorsanız, hiç vakit kaybetmeden bir dişçiye görünmeniz gerekir. Bu gibi durumlarda dişçiye gitmeyi ertelemek çok daha ciddi ağız ve diş sorunlarına neden olabilir.