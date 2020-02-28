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GeriKişisel Bakım Diş Beyazlatma Jelleri Sağlıklı mı?
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Kişisel Bakım

Diş Beyazlatma Jelleri Sağlıklı mı?

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Diş Beyazlatma Jelleri Sağlıklı mı?
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"Bazen dişlerimiz daha fazla beyaz olsun hatta bembeyaz olsun istiyoruz ve bunun için bazı yöntemlere başvuruyoruz. Diş beyazlatma jelleri de o yöntemlerden biri. Peki bu jeller ne kadar sağlıklı? Dişlere zararı var mı? Estetik Diş Hekimi Efe Kaya anlatıyor..."

Dişlerimiz sanılan aksine canlı ve ağız içinde yaşayan bir organdır. Gözünüzün rengini değiştirmek mümkün olsaydı pazarlama sitelerinden aldığınız veya evde yaptığınız bir karışım ile rengini değiştirir miydiniz? Görmek ne kadar önemli ise, beslenmek ve sağlıklı dişiler ile gülmek de o kadar önemlidir. Hastalar dişlerinin önemini diş kaybı yaşadıklarında anlarlar. Beyazlatma jeli dişin sadece en dış tabakasına yani mineye uygulanır. FDI tarafından onaylanmış, içindeki beyazlatıcı ajanlar dişlere zarar vermeyecek oranda olan beyazlatma jelleri dişlere zarar vermez. Hiçbir denetim olmadan satılan beyazlatma tozları ve jellerini kullandığınızda diş organına zarar verebilirsiniz.

Doktor kontrolünde olmayan beyazlatmanın tehlikeli yönleri

Dişinizi nekroz edebilir: Dişlerin koruma tabakasını aşan beyazlatıcı ajan, dişin öz tabakasına ilerleyip dişi nekroz edebilir. Nekroz (canlılığını yitiren) olan diş renk değiştirir ve ağız içerisinde enfeksiyon başlatır. Yumuşak dokulara zarar verebilir: Hekimler beyazlatma yaparken ağız içi yumuşak dokuları koruma altına alırlar. Diş eti, yanak, dudak gibi alanlar beyazlatma yapılırken korunur. Korunmadığı takdirde bu bölgelerde yanıklar meydana gelir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir: Alerji her zaman masum bir tablo değildir. Bazı durumlarda ölüme bile yol açabilir. Ağız bölgesi damarlanma açısından çok zengin bir bölgedir. Ağzı içerisine uygulanan bir alerjen çok hızlı bir şekilde vücuda yayılabilir. Bazı durumlarda hasar kendini çok sonra gösterebilir. Bu durumda zararsız olduğu kanısına varılabilir. Oysa beyazlatma çok ciddi klinik prosedür gerektiren bir işlemdir. Dişlerinize kalıcı hasarlar vermek istemiyorsanız doktor önerisi dışında beyazlatma yaptırmamalısınız. Daha beyaz bir gülüşe sahip olmak isterken dişsiz kalabilirsiniz.

Hangi besin hangi organa iyi geliyor? Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor.Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı; kalp, karaciğer, bağırsak ve akciğer gibi organlarımızın sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi verdi.Domatese kırmızı rengini veren likopen, kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor.Ahududu ve çilek gibi kırmızı meyveler, içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler ile kalbi koruyan besinler arasında yer alıyor.Karaciğer sağlığı için başrol enginarda. Yağ azaltıcı özelliğe sahip enginar, karaciğer sağlığı için haftada 2-3 kez tüketilebilir.Sağlıklı bir bağırsak florası için bağırsak bariyerini güçlendiren probiyotiklerin yanı sıra ayva ve bamya gibi besinlerin de tüketilmesi gerekiyor.Hücrelerimize oksijen sağlayan akciğerleri korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanları içeren yeşillikler geliyor. Bu yeşilliklerin başını da tere çekiyor.Tere, akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkili.
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