Diş Beyazlatma: Bu Uygulamalar Dişlere Zarar Veriyor!

Evde yapılan bilinçsiz diş beyazlatma uygulamaları yarardan çok zarar verebiliyor. Diş beyazlatma uygulamasının mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Kontrolsüz yapılan diş beyazlatma işlemi daha çok zarara neden olur. Özellikle tezgâh üstü satılan beyazlatma ürünlerinin kullanımında bu tip sorunlara sıkça karşılaşılıyor. Evde kullanılabilecek en güvenli yol beyazlatıcı diş macunlarıdır.

Karbonat ve sirkeden kaçının

Bireylerin evde kullandığı diş tozu, diş beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalama gibi uygulamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olur. Kısa zamanda bu çiziklerin renklendirici maddelerin tutulumu ile daha da sarı görünümde dişlere sebebiyet verir.

Son zamanlarda çamaşır suyu ile diş beyazlatma yapıldığına dair bilgiler internet ortamında görünüyor. Çamaşır suyunun dişler üzerinde beyazlatıcı herhangi bir özelliği yok. Çamaşır suyu kimyasal yapısı gereği çok ciddi kostik bir bileşiktir. Özellikle ağız mukozası üzerinde yüksek konsantrasyonlu kostik maddeler çok ciddi yanıklara yol açabilir.