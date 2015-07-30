Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Yediğimiz yiyeceklerden, çikolata, şeker gibi gıdalardan veya bakteri, mikrop gibi etkenlerden dolayı dişlerimiz çürümekte ve sonrasında diş ağrısı oluşmaktadır. Diş ağrısı hiç ummadık zamanda, yiyecek tüketirken, gece uyurken vb zamanlarda oluşmakta ve bizi bezdirmektedir. Bu durumlarda diş ağrısına ne iyi gelir, diş ağrısı nasıl geçer gibi sorunlarının cevabını bilmek ve pratik uygulanabilir olması gerekir. En azından doktora başvuruncaya kadar bizi bu çileden kurtarmalıdır. Konumuz olan diş ağrısına ne iyi gelir için ayrıntılı olarak aşağıda sıralayarak size yardımcı olmaya çalışacağız.



Diş Fırçalamak: Dişlerinizde çürük varsa ve yediğimiz besin kırıntıları çürük dişimiz de ağrı yaptıysa ilk olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş fırçalamak dişimiz de ki ağrıya neden olan kırıntıları dişimizden uzaklaştıracak ve diş ağrısının azalmasına etki edecektir.

Gargara yapmak: Sirkeli su ile tuzlu suyu karıştırıp, gargara yapın. Diş ağrısına uyuşturucu etki yaparak diş ağrısını azaltacaktır. Dezenfekte etkisi olduğu için dişi bakteri ve mikroplardan arındıracak, şişlik varsa şişliği azaltacaktır.

Buz Uygulaması: Buzu ağrıyan dişin olduğu bölgeye uygulayın. Geçici olarak diş ağrısını hafifletecektir.

Karanfil veya Karanfil Yağı: Antiseptik özelliğe sahip karanfil yağını ağrıya dişinize uygulayın. Karanfil yağı birçok diş macununda kullanılmaktadır. Diş ağrısını tedavi edici özelliği vardır.

Karanfili ağrıyan dişinizin üstüne koyup hafifçe bastırın. Bu dişinizde uyuşma etkisi yaratacak diş ağrısını azaltacaktır.



Sarımsak: Ağrıyan dişinizin üstüne koyun. Sarımsak bakterileri yok edici özelliğinden dolayı ağrıyı hafifletecektir.

Zerdeçal: Zerdeçalı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Ağrıyan dişin üstüne uygulayın. Antiseptik özelliği sayesinde ağrı gidermede yardımcı olacaktır.

Çörek Otu: Uyuşturma etkisi yoktur ancak ağrıya neden olan etkeni ortadan kaldırma da yardımcı olur. Ağrı bu sayede azalır.

Karabiber

Doğal antibiyotik olarak bilinir. Diş ağrısına iyi gelmektedir.

Ağrı Kesici ve Antibiyotik

Ağrı daha fazlalaşıp şiddetlenirse, bu iltihaplanmanın göstergesidir. Doktora başvurup antibiyotik almak gerekir. Doktor önerisi ile tedaviye başlamalısınız. Ağrı hafif ise bazı ağrı kesici ilaçlar alıp ağrıyı kesebilirsiniz.

Ahmet Maranki Diş Ağrısı İçin Önerileri

Diş ağrısı için tuz tavsiye etmektedir. Ağrıyan diş şiddetlenirse ağrının geçmesine etki edecektir. Diğer bir önerisi de nane ve ada çayıdır. Ada çayını sıcak suya demlemeye bırakın. Su ılık olduğu zaman gargara yapın. Diş ağrısına iyi gelecektir. Naneyi parçalayıp, ağrıyan dişin üstüne koyun. Nane diş ağrısını hafifletecektir. Ayrıca maydanozun da diş ağrısına iyi geldiğini ifade etmektedir.

İltihaplı Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Fakat unutmayın iltihaplı diş ağrısı için vakit kaybetmeden diş doktoruna başvurmalısınız. Çünkü bizim önereceğimiz yöntemler diş iltihabını geçirmez. Sadece diş ağrısını hafifletir. Diş doktoru iltihap için antibiyotik önerebilir. Eğer iltihap yayılırsa diğer dişlerinize de zarar verir ve bu dişleri de kaybedebilirsiniz. Dişin tedavisi için ve iltihabın yok edilmesi için tek yapmanız gereken diş doktoruna görünmek olacaktır. Fakat diş doktoruna gidinceye kadar diş ağrısını nasıl hafifletiriz? Evde iltihaplı diş ağrısını nasıl azaltabiliriz? Sorularını yanıtlayalım.

Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Tuz eriyinceye kadar çay kaşığı ile karıştırın. İltihaplı dişiniz ağrı yaptıkça bu tuzlu su ile gargara yapın.

Ağız gargaraları için hidrojen peroksit içeren ağız içi bakım gargara suyu varsa bu gargaralar iltihaplı bölgeyi dezenfekte eder ve diş ağrısını hafifletir.

Çay ağacı yağı bulabiliyorsanız. Çay ağacı yağından 2-3 çay kaşık ile büyük su bardağı ılık suyu karıştırın. Bu karışım ile gargara yapın, iltihaplı dişinize iyi gelecektir.

Karanfil yağı bilindiği üzere uyuşturucu etkisi sayesinde iltihaplı diş ağrısına da iyi gelmektedir. Karanfil yağını ağrıyan dişi üzerine damlatın, karanfil yağı yoksa karanfili dişinizin üstüne koyun hafifi bastırın. İltihaplı dişinize iyi gelecektir.

İltihaplı Diş İçin Öneriler

Sıcak-soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durun.



Yemek yerken iltihaplı dişiniz ile çiğnemeyin.

Dişlerinizi ılık su ile fırçalayın.

Ağız bakımı için gargaralar ile bakterilerin yok olması için gargara yapın.

Sigara kullanmayın.

Dolgulu Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dolgulu diş ağrısı için ilk yapmanız gereken dişinize ağrı yapan besin kırıntıları olabileceğinden dişlerinizi fırçalamak olacaktır. Daha sonra ılık su içerisine 1-2 tatlı kaşığı tuz atın ve karıştırın. Tuzlu su ile gargara yapın. Gargara diş ağrınıza iyi gelecek, ağrı hafifleyecektir. Ağrınız geçmediyse bu durumlarda parol gibi güçlü ağrı kesici ilaç içmeniz gerekebilir. Yalnız dolgulu diş ağrısı için doktora başvurmalı bu ağrının sebebinin ne olduğunun saptanması gerekir. Tekrar dolgu değişmesi veya yenilenmesi gerekebilir.