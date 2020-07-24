Dijital Ekranlar Göz Sağlığını Nasıl Bozuyor?

Bilgisayar kullanırken gözlerimiz aynı zamanda yukarı aşağı sağa sola hareket eder. Bu hareketler ve yakına odaklanma, göz kaslarını yorarak göz ve göz çevresinde ağrı, yorgunluk hissi gibi şikayetlere neden olur. Sabahları genellikle bu şikayetler yoktur, ilerleyen saatlerde başlar. Ancak dinlenmekle geçer. Dinlenilmediğinde, gözlerde kaşınma, kızarıklık, kuruluk ve yanma hissi gelişir. Göz kırpma sayısı azaldığı için kuru göz ile ilgili yanma batma ve refleks olarak gözyaşı salgısının artması nedeniyle sulanma şikayetleri olur. Bu şikayetler, kontakt lens kullananlarda, ileri yaşta, özellikle menopoz sonrası kadınlarda, antihistaminik, hipertansiyon veya psikolojik bozukluklar için ilaç kullananlarda daha fazla görülür.

Göz kuruluğuna karşı "yapay gözyaşı damlası" önerisi

Uzun süre bilgisayarda çalışmak zorunda olanlar, alarm kurarak saatte bir oda içinde kısa bir tur atıp esneme hareketleri ile hem duruşlarını düzeltebilir hem de ekrandan uzaklaşabilirler. Ayrıca görülebilirliği artırmak için ekran parlaklığı ve oda aydınlatması arasında denge sağlanmalıdır. Ekran göz mesafesi en az 60 santimetre olmalıdır. Ekrana yaklaştıkça göz şikayetleri artar. Mümkün olan en uzak mesafede ekrana bakılması önerilir. 140 ekran bir televizyonu 2,5-3 metre uzaktan seyretmek gerekir. Günde bir saatten fazla dijital ekrana bakanlara özel tasarlanmış gözlükler bilgisayarın olumsuz etkilerini hafifletebilir. Öte yandan uzun süre bilgisayar veya diğer dijital ekranlara bakmak göz kırpma sayısını azaltır. Göz kırpma azalınca, göz yüzeyindeki koruyucu göz yaşı film tabakası buharlaşarak gözde kuruluk hissine yol açar. Bu yüzden şikayeti olanlara yapay gözyaşı damlası öneriyorum.