“Dijital Benim İşim” 1 yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen projede, son bir yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin %58’i Dijital Pazarlama kursiyerlerinden, %42’si Dijital Okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

“Dijital Benim İşim” projesinin 2020-2021 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile “Dijital Benim İşim” projesi kursiyerlerinden Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı’nın katılımıyla Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, şöyle konuştu:

“Misyonunu, öğrenen topluma dönüşüm sürecinde her zaman her yerde herkese rehberlik hizmeti sunan; bireyin yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen, kaliteli eğitimler sunmak olarak belirleyen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, 3.700’den fazla kurs programı ile yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Genel Müdürlük olarak ayrıca; sosyal ortaklarımız ile kursiyerlerimizin meslekî, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi ile istihdam edilebilir seviyeye getirilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olan ‘Dijital Benim İşim’ projesi de bunlardan biridir. Proje kapsamında Dijital Okuryazarlık eğitimlerimiz ile kadınlara temel bilgisayar becerilerini öğretirken, Dijital Pazarlama eğitimlerimiz ile de dijital alanda mesleki gelişimlerine katkı sağladık. Projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitmenimiz ile 5 bini aşkın kadın kursiyerimize eğitim verdik. Proje ile sağladığımız eğitim fırsatının yanı sıra eğitmenlerimize ve kursiyer kadınlarımıza yönelik yarışmalar düzenledik. Eğitmenlerimiz arasında düzenlediğimiz Dijital Okuryazarlık Yarışması ile nüfus yoğunluğuna göre 13 ilimizi 3 kategoriye ayırdık ve en fazla kursiyere eğitim veren eğitmenlerimizi ödüllendirdik. Birinci kategoride Samsun İlk Adım Halk Eğitimi Merkezi, ikinci kategoride Ankara Keçiören Halk Eğitimi Merkezi, üçüncü kategoride Sivas Halk Eğitimi Merkezimiz birinci oldu. Dijital Pazarlama eğitimini tamamlayan kadın kursiyerlerimiz arasında düzenlediğimiz Sosyal Medya Kampanya Yarışması’nda ise başvuru yapan 82 kadın arasından ön elemeden geçen 21 kursiyerimizin küçük bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetmesini istedik. Kursiyerlerimizin bu çalışmaları jüri oturumunda değerlendirildi ve toplamda dereceye giren 5 kadın kursiyerimiz ödüllendirildi. Projemizin yeni döneminde yeni illeri de projeye dahil ederek toplamda 20 ilimizde daha fazla kadın kursiyere eğitim sağlamak ve istihdama katılımlarını teşvik etmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, projede birlikte yer aldığımız kıymetli paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şunları söyledi:

“Amaç odaklı bir şirket olarak, tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için belirlediğimiz yol haritasının bileşenlerinden biri de Kapsayıcılık. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalışıyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ de bu vizyonla hayata geçirdiğimiz bir proje. Temel amacımız, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak. Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdiğimiz bu projeyle toplam 5 bini aşkın kadına ulaştık. Eğitimlerden mezun olan 43 kadın kursiyerimizi Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam ettik. Bu süreçte bir Sosyal Medya Yarışması da düzenledik. Dijital Pazarlama eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz arasında yaptığımız bu yarışmada toplam 82 başvuru aldık. Projemizin ilk sosyal etki raporunu da hazırladık. Buna göre, projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Diğer yandan, projeye yaptığımız her 1 TL’lik yatırım için 5 TL’lik değer yarattığımızı gördük. Projemizin yeni döneminde il sayımızı 13’ten 20’ye çıkarıyoruz. Hedefimiz 12 bin kadına ulaşmak. Kadınların dijitalleşmesi demek, dijital geleceğe daha hazır bir toplum demek. Bu vesileyle, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne değerli işbirlikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Proje katılımcıları deneyimlerini anlattı

Açılış konuşmalarını takiben, “Dijital Benim İşim” proje katılımcılarıyla kısa bir sohbet de düzenlendi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in moderatörlüğünde yapılan söyleşide, proje katılımcılarından Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, “Dijital Benim İşim” projesinin hayatlarında yarattığı değişime ve gelecek planlarına dair bilgi verdi. Sohbetin ardından sınıf ziyareti yapıldı.

Dijital okuryazarlık %24 arttı

“Dijital Benim İşim Sosyal Etki Değerlendirmesi” çalışması kapsamında 2020-2021 yılları arasında gerçekleştirilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ve Vodafone Müşteri Hizmetleri istihdam programı değerlendirildi. Buna göre, “Dijital Benim İşim” projesi, kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık oranını %24 yükseltti. Dijital Okuryazarlık katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim %46 oranında bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler Dijital Okuryazarlık kursiyerlerindeki en büyük değişimin %62 oranında özgüven ve motivasyon başlığı altında yaşandığını belirtti. Dijital Okuryazarlık eğitimlerine katılan kadın kursiyerlerin dijital skorları %28 artarken, eğitimlerden sonra katılımcıların %58’inin özgeçmişini güncellediği, %46’sının yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların %28’inin yeni bir işte çalışmaya başladığı görüldü.

Dijital pazarlama bilgisi %29 arttı

“Dijital Benim İşim” projesi, kadın kursiyerlerin dijital pazarlama bilgilerini de %29 artırdı. Dijital Pazarlama katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük değişim %41 oranında dijital pazarlama konusundaki bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler Dijital Pazarlama kursiyerlerindeki en büyük değişimin %81 ile özgüven ve yine %81 ile farkındalık alanlarında yaşandığını belirtti. Dijital Pazarlama kursiyerlerinin, girişimlerini geliştirmeye dair motivasyonları da %28 arttı. Bu kursiyerlerin %77’sinin eğitimlerden sonra özgeçmişini güncellediği, %62’sinin yeni bir iş baktığı, iş baktığını belirten katılımcıların %17’sinin yeni bir işte çalışmaya başladığı görüldü. Dijital Pazarlama eğitimlerine katılan 31 kursiyer eğitimlerden sonra girişimde bulunduğunu da belirtti. Bu katılımcıların %41’i sosyal medya hesabı açtı, %24’ü satış yapmak üzere profesyonel hesap oluşturdu, %21’i YouTube kanalı açtı ve %14’ü ise web sitesi kurdu.

Araştırmaya göre, Dijital Okuryazarlık katılımcıları kendilerinde gerçekleşen değişimin %57’sini projeye atfederken, Dijital Pazarlama katılımcılarında bu oran %66 oldu.

Eğitmenler için önemli deneyim

“Dijital Benim İşim” projesinin eğitmenler üzerinde de etkisi oldu. Buna göre, Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitmenlerinde en yüksek değişim bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimi başlığında gerçekleşti. Dijital Okuryazarlık eğitmenlerinde bu oran %13, Dijital Pazarlama eğitmenlerinde ise %22 oldu.

Yeni istihdam fırsatı

“Dijital Benim İşim” projesi kapsamında, isteyen kursiyerlerin katılımına açık olarak kursiyerlerin kendi geliştirdikleri projelerle başvurabilecekleri bir Sosyal Medya Kampanya Yarışması gerçekleştirildi. Ayrıca, projeye katılan kursiyerlere belirli koşulları karşılamaları durumunda Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde istihdam fırsatı sunuldu. Sosyal etki analizi kapsamında bu iki grupla da görüşmeler yapıldı. Sosyal Medya Kampanya Yarışması finalistleri, yarışmanın özgüven ve motivasyon artışı ile satış ve takipçi artışı gibi başlıklar altında olumlu etkileri olduğunu belirtirken, Vodafone Müşteri Hizmetleri’nde istihdam edilen kursiyerler sunulan bu fırsatla birlikte işgücüne dahil olabildiklerini, bu fırsatın kendilerine sunduğu en önemli değişimin maddi olarak başkalarına olan bağımlılıklarının azalması olduğunu ifade etti.

Vodafone çalışanlarından kursiyerlere dijital atölyeler

Vodafone çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği gönüllülük çalışmaları kapsamında proje eğitimini tamamlayan kursiyerlere yönelik dijital uzmanlık atölyeleri düzenlendi. Özgeçmiş hazırlama ve iş arama yöntemlerinden, sunum teknikleri ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) eğitimlerine kadar pek çok alanda eğitim verildi. Gerçekleştirilen 8 farklı oturuma 367 kursiyer katıldı. Bu eğitimlerin yeni dönemde de çeşitlendirilerek devam ettirilmesi planlanlanıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı

“Dijital Benim İşim” projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığı katkıyla da öne çıkıyor. “Dijital Benim İşim”, doğrudan kadın kursiyerleri hedef grup olarak belirleyen, kadınların güçlenmesini ve ekonomik hayata katılımlarını artırmayı amaçlayan bir proje olduğundan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Amaç 5) ve Eşitsizliklerin Azaltılması (Amaç 10) hedeflerini doğrudan destekliyor. Proje ayrıca, kadınlara eğitim ve istihdam fırsatları yaratarak uzun vadede yoksulluğun sonlandırılmasına (Amaç 1), kadınlara nitelikli beceriler kazandırma ve kapsayıcı öğrenme fırsatları sunması ile birlikte nitelikli eğitmen yetişimini de desteklemesiyle Nitelikli Eğitim’e (Amaç 4), istihdam, gelir artışı ve girişimcilik becerileri kazandırmasıyla İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ye (Amaç 8) ve son olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğinden güç alması nedeniyle Amaçlar İçin Ortaklıklar (Amaç 17) hedeflerine katkıda bulunuyor.

İl sayısı 20’ye çıktı

“Dijital Benim İşim” projesi kapsamında eğitim verilen il sayısı 13’ten 20’ye çıkarıldı. Buna göre proje yeni dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu, Gaziantep, Manisa, Tekirdağ, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Hatay, Van ve Mersin illerinde devam edecek. Eğitimler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde görev yapacak yeni eğitmenlerle sürdürülecek.