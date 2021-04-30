Difenbahya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Difenbahya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Ofislerde, evlerde ve işyerlerinde yetiştirilmesi oldukça kolay olan difenbahya çiçeği, süs bitkisidir. Güzel ve iri yaprakları, uzundur. Ancak yaprakları fazla kalmayarak belli aralıklarla kendini yenilemektedir. Hızlı gelişmesi, kolayca büyümesi ve her yere uyum sağlamasından ötürü çokça tercih edilmektedir. Bütün toprak türlerinde büyür. Aynı toprakta senelerce dayanmayan bu çiçeğin senede bir defa olmak üzere toprak değişimi yapılmalıdır. Bu çiçeğin kendini yenilemesi adına toprağını değiştirme konusunda dikkatli olmak gerekir. Yine de bu değişim çiçeğin gereksinimi karşılanmaz. Bu gereksinimin karşılanması adına belli aralıklarla çiçeğe mineral ve vitamin desteği verilmelidir.

Difenbahya Çiçeği Nedir?

Difenbahya çiçeği; güneşe fazla gereksinim duyan bir çiçek değildir. Gün içerisinde ortalama olarak 2 saat boyunca güneş ışığı alması yeterli olacaktır. Difenbahya çiçeği her ne kadar soğuk havaya dayanıklı olsa bile ortamın ısısının 5 derece altına düşmemesi gerekmektedir. Aşırı rüzgar bulunan yerlerden kaçınmak gerekir. Bununla beraber az esintili olan ortamlar uygundur. Toprak yapısı şeklinde hava gözeneklerini alan ve gevşek olan bol topraklar seçilmelidir.

Hatalı toprak tercihi yaparak bitki soldurulabilir. Hızlıca büyüyen bir çiçek olan difenbahya çiçeğinin boyu 2 metre olabilir. Perit açısından bol toprakları seven difenbahya, toprağı gübreyle zenginleştirildiği durumda oldukça hızlı şekilde büyüyebilir. Zaman içerisinde sararan ve solan yapraklar ile budanması gerekir. Aksi halde difenbahya çiçeğin büyümesi durup, negatif etkilerle karşılaşılabilir. Çiçek bulunduğu yerde bir başka nesne veya temas etmemelidir.

Difenbahya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Difenbahya çiçeğinin; yılın belirli günlerde çürüyen veya sararan yapraklar makas yardımıyla budanmalıdır. Difenbahya çiçeğinin rahatça büyümesi için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Güneş ışığı aldığı yerlerdeki yapraklar güneşe doğru eğilim gösterir. Güneş ışığına yönelen yerler, belli aralıklar ile güneş almayan kısımlarla yönü değiştirilmelidir. Yapraklarının bulunduğu yerde herhangi bir nesneyle temas etmemesi gerekmektedir. Hava ve rüzgardan olumsuz etkilenir. Bundan ötürü hava akımı veya rüzgardan korunması önemlidir.

Difenbahya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Difenbahya çiçeğinin gövdesinde boğum çizgileri belirgindir. Birçok dalı olması halinde sterilize edilmiş, düz uçlu kesici desteğiyle dal, boğum çizgisinden kesilmelidir. Bu parça oda sıcaklığında dinlendirilen su içerisinde konulmalıdır. Çiçeğin hızlı köklenmesi adına suyun içine bir tane kesme şeker eklenebilir. Köklerin uzunluğu 10 ile 15 santimetre olduktan sonra çiçek, yeni bir saksı içerisine ekilebilir. Bununla beraber gövdede kalmış ve kesilmiş olan uç, havayla temastan etkilenmemesi adına mum damlatılabilir.

Difenbahya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Difenbahya çiçeğinin çoğaltılması adına en ideal mevsim ilkbahar aylarının başıdır. Yaşanan yerde su yeteri kadar sıcak değilse, yaz başı da çoğaltılabilir. Gövdeye yakın şekilde kesmeye özen göstererek, su dolu bir vazo veya bardak içinde bekletilmelidir. Çiçek parçası köklenecektir. Daha sonra bu köklenen bitkiyi saksıya ideal formda toprak içerisinde ekilebilir.

Difenbahya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Difenbahya çiçeğinin yer aldığı yer; su gereksinimi belirler. Çiçek eğer çok ışık gören bir yerde değil ise daha az, çok ışıklı bir yerde ise daha çok suya gereksinim duyabilir. Orta derecede su isteyen bir çiçek olan bu çiçek, her daim oda sıcaklığındaki suyla sulanmalıdır. Çiçeğin toprağı hafif nemli olsa da alıştığı sıklıkla sulanmak ister. Yaz mevsiminde haftada iki defa, kış mevsiminde haftada bir defa sulanması uygundur. Yaz mevsiminde yapraklarına su püskürtüp serinletilmesi gerekir.

Evde Difenbahya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yetiştirilebilir.

Difenbahya Çiçeği Anlamı

Yapraklar içinde biriktirdiği nemi, su damlası olarak dışarı attığı için ağlayan çiçek ismi verilmiştir.

Difenbahya Çiçeği Latincesi

Difenbahya çiçeğinin Latincesi; Dieffenbachia sp.'dir.

Difenbahya Çiçeği Özellikleri

Difenbahya çiçeği özellikleri;

- Tropikal bir çiçek türüdür.

- Difenbahya çiçeksiz bir bitkidir. Uzun dalları yoktur. Dibinden sürgün çıkarması nadir karşılaşılan bir vaziyettir.

- Yetişen bir difenbahya çiçeği 2 metreye dek boylanabilir.

- Bakımının çok basit olmasından ötürü ofislerde ve evlerde sıkça tercih edilir.

- Difenbahya çiçeği yer seçmez. Oldukça çabuk büyür. Dekorasyon konusunda iyi bir çiçektir. Başka salon bitkilerine göre yaprakları uzun seneler dayanmaz.

Difenbahya çiçeğinin özelliklerini bu şekilde sıralamak mümkün olacaktır.

Difenbahya Çiçeği Hikayesi

Difenbahya; bazı zamanlarda yapraklarından ter damlacıkları gibi su çıkarmasından ötürü ''Ağlayan Çiçek'' şeklinde bilinir. Difenbahya çiçeğinin neden ağladığı bilinmez. Fakat bazı kaynaklar, çiçeğin sahibinin öldükten sonra aynı etkiyi gösterdiği belirtilir.