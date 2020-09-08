Dezenfektan ve Kolonya Kullanımından Sonra Ellere Nasıl Bakım Yapılmalı?

Kullanılan sabun ve dezenfektanlarda oldukça fazla kimyasal madde bulunuyor. Bu da ellerde kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Egzamadan korunmak için kimyasallardan ellerimizi korumalıyız. Normal şartlarda günde 4-5 kez el yıkamak yeterli ancak bu dönemde el yıkama daha da sıklaştı. Dışarı çıktığımız andan itibaren temas ettiğimiz, dokunduğumuz yerlerden sonra sık el yıkamak gerekiyor. Sık yıkayalım, uygun ajanlar kullanalım ama yıkadıktan sonra ellerimizi nemlendirerek egzamaya karşı koruyalım.

Fazla kolonya ellerde kuruma ve çatlamalara neden olabilir

Kolonya ile ellerimizi dezenfekte ettiğimizde, içerdiği alkol sayesinde virüslere karşı korunabiliyoruz. Ancak tabii içerdiği alkol oranı önemli. Yüzde 70 ile yüzde 80 derece arasındaki kolonyaları tercih etmeliyiz. Kolonyanın fazlası da ellerimizde kuruma ve çatlamalara neden olabilir. Kolonya kullandıktan sonra ellerin nemlendirilmesi ihmal edilmemeli.

Dezenfektanların mümkün olduğunca az kimyasal içerikli, az kokulu olanları tercih edilmeli

Covid-19’dan korunmak için özellikle son dönemde el dezenfektanları sıkça kullanılıyor. Çantalarımızda sıvı ya da sprey formunda el dezenfektanlarımız bulunuyor. Dezenfektanların da içerisinde birtakım kimyasallar var. Dezenfektanlar elbette bu dönemde, özellikle dışarıda temas ettiğimiz yerlerden sonra sık sık kullanılmalı.

Ancak mümkün olduğu kadar az kimyasal içerikli, az kokulu, az boyalı dezenfektanları tercih etmeliyiz. Dezenfektanların içerisindeki alkol oranı ve bazı kimyasallar da ellerdeki kuruma, çatlama, egzama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle dezenfektan kullanımı sonrası da elleri nemlendirmeliyiz. Nemlendiricilerin de mümkün olduğu kadar eczane ürünü ve güvenilir markaların ürünü olmasına özen göstermeliyiz.

Temizlik ürünlerine elle temas etmemeli, eldiven kullanmalı

Evde kullandığımız deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri çok fazla kimyasal içeriyor. Bunları kullanırken mümkün olduğu kadar sulandırarak kullanmalıyız. Bu maddelerin ellerimize temas etmeden önce eldiven kullanmaya, özellikle de içi pamuklu egzama eldiveni kullanmaya özen göstermeliyiz. Yine temizlik yaptıktan sonra ellerimizi bol su ile yıkayıp üstüne nemlendiricilerimizi kullanmalıyız.