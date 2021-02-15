Deveci Armudu Nasıl Yetişir? Deveci Armudu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Armut ağaçlarına oldukça uzun ömürlü olmalarından dolayı büyük bir önem verilir. Bu meyveye olan tüketim talebi de bir hayli fazladır.

Deveci Armudu Nasıl Yetişir?

Deveci armudu yol dayanımı ve raf ömrü bakımından oldukça toleranslı bir meyvedir. Bu meyvenin hasat zamanı ise ağacın bulunduğu rakıma göre değişiklikler göstermektedir. Bu bağlamda, 300-400 metre rakıma sahip bir alanda armut hasadı Ekim ayının başında başlar. Rakım arttıkça hasat zamanı da Ekim ayından sonraki vakitlere ertelenir.

Deveci armudu soğuk iklime karşı pek dayanıklı değildir. Bu bakımdan sıcaklık isteği olan bir tür olarak kabul edilir. Alkali ve kireç bakımından zengin olan toprakları sevmeyen bu meyve geçirgen topraklarda yetişmeye müsaittir. Profesyonel deveci armudu bahçelerinde tozlayıcı kullanılmaktadır. Ancak bireysel üretim için zorunlu tutulmaz.

Deveci Armudu Nerede Yetişir?

Deveci armudu ağacı hızlı gelişim gösteren bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan armut fidanından tam olarak verim alınması yaklaşık 8 yıl kadardır. Ancak yarı bodur ve tam bodur ağaçlarda bu süre 3 yıla kadar düşürülebilmektedir. Armut yetiştiriciliğinin menşeinin Anadolu ve çevresi olduğu kabul edilmektedir.

Deveci Armudu Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Deveci armudu, ülkemizde yetiştirilebilen bir türdür. Bu türün ağaçları genellikle orta kuvvette büyür. Meyveler ise basık ve alt kısımdan geniş olmalarıyla seçilirler. Deveci armudunun ülkemizde en fazla yetiştiği bölge bereketli Bursa Ovası olarak gösterilmektedir. Ekim ayında hasat edilen bu meyve Bursa Ovası dışında Samsun civarında da yetiştirilmektedir. Deveci armudu, farklı aroması sebebiyle market ve pazarlarda daima en yüksek fiyata satılan armut türüdür.

Deveci Armudu En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Tüm dünya genelinde ılıman iklime sahip her alanda armut yetiştiriciliği yapılması mümkündür. Bu bakımdan; Çin, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye bu alanda söz sahibi olan ülkeler arasında yer alır. Günümüzde dünyadaki armut çeşitliliği 5000’in üzerine geçmiş durumdadır. Deveci armudu da bu türlerden yalnızca biridir. Ancak verim ve kalite bakımından ön plana çıkmakta ve yine bu sebeplerden ötürü yoğun ilgi görmektedir.