Deve Tabanı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Deve Tabanı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Deve taban çiçeğinin bilimsel ismi; Monstera Deliciosa olarak bilinmektedir. Deve tabanı çiçeği; salonda yer alan güzel ve benzersiz görünümlü bir çiçek türüdür.

Deve Tabanı Çiçeği Nedir?

Ofis ve ev ortamlarında rahat bir şekilde yetiştirilecek yemyeşil bir bitki olan bu çiçek; uzun ömürlü bir çiçek olmakla beraber çok dayanıklıdır. Güzel ve geniş yaprakları bulunur. Deve tabanı çiçeğinin bakımı çok basittir. Hava kalitesini de olumlu bir şekilde arttırdığından ofis ve evlerde çok sık tercih edilir. Yapraklarının şekli büyük kalp şeklinde olup parçalı yapraklara sahiptir.

Deve Tabanı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Deve tabanı çiçeği;

- Gün ışığını çok seven bu çiçeğin güneşe doğrudan maruz bırakılmadan gün ışığı alması gerekir.

- Büyümesi konusunda güneş ışığı almasının önemi oldukça büyüktür. Bunun adına konumunun iyi ayarlanması gerekmektedir.

- Suyu verilirken üstten sulama yapılıp, hafta içerisinde bir defa sulanması yeterli olacaktır. Tabağında çok fazla su varsa bunu dökmek gerekir. Sulama işlemlerinde toprağın kuru olması önemlidir.

- Çiçeğim rüzgardan korunup, bakılmasında yarar bulunur.

- Senede bir kez vitamin vermek de yararlı olabilir.

- Pencere ve kapı ağzı gibi ortamlardan uzak tutulması gerekir.

- Sürekli budanmaya önem verilmesi gerekir. Yaprakları dökülen çiçeğin budanması gerekir.

- Bakımında detaylara dikkat edildiği zaman çiçekten yeteri kadar verim alınabilir. Kaliteli bir görsellik sağlanabilir. Yer aldığı alanda estetik görünüm vermesi oldukça güzel bir avantaj sağlar.

Deve Tabanı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Deve tabanı çiçeği; tepe çelikleri, gözlü gövde çeliği ve kökten ayırma yöntemi ile ekmek mümkündür. Bununla beraber deve tabanı çiçeği; kumlu ya da torflu normal bahçe toprağıyla yetiştirilmelidir. Deve tabanı çiçeği; sınırlı alanlardan hoşlanmaz bu yüzden de geniş bir saksıya ekilmelidir. Saksı değişimi ise 2 ile 3 senede bir kez yapılmalıdır. Deve tabanı çiçeğinin geniş olan yaprakları devamlı nemli bir bez ile temizlenmelidir.

Çiçek ekildikten sonra kış aylarında soğuk rüzgarlardan korunmalıdır. Hava akımının olduğu yerde çiçeğin bulunmaması önemlidir. Deve tabanı için gerekli koşullar varsa çiçek çok fazla büyüyebilir. Çiçeğin boyunun çok fazla büyümesi istenmiyorsa çiçeğe tepe budaması yapılmalıdır. Bunun sayesinde çiçek yanlara doğru genişler. Budama işlemi yapılırken köklere dokunmamak gerekir.

Deve Tabanı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Deve tabanı çiçeğinin çoğaltılması oldukça kolaydır. Hava kökü bulunan dalın altından düz uçlu kesiciyle kesilerek suda köklenmeye bırakılması gerekir. Köklenmesi adına uzunca bir süre sabırlı bir şekilde beklemek gerekir. Kökler minimum 15 santimetre yeni saksıya ekilebilir.

Deve Tabanı Çiçeği Nasıl Sulanır?

Deve tabanı çiçeği adına çok önemlidir. Deve tabanı çiçeğinin suyu çok soğuk olmamalıdır. Çok soğuk su kullanıldığı takdirde, tropikal çiçeğin zarar görmesi kesin olacaktır. Sulama sırasında çeşmeden doğrudan şekilde doldurulan su kullanılmaması, bir süre boyunca dinlendirilmiş ve kireçsiz su kullanılması önerilir. Bununla beraber sulama sıklığı ise havanın sıcaklığıyla orantılı şekilde ilerlemelidir.

Sıcak olan yaz mevsiminde her gün sulama yapılmalı fakat kış aylarında toprağın nemi kontrol edilip, su verilmesi gerekmektedir. Yaz mevsiminde yeterli bir şekilde nem sağlanmadığında yapraklara fısfıs aracılığıyla su verilebilir. Soğuğun bastırdığı zamanlarda çiçek, daha az sulanarak dinlenme dönemine geçiş yapmak gerekir.

Evde Deve Tabanı Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir.

Deve Tabanı Çiçeği Latincesi

Deve tabanı çiçeğinin Latincesi; Monstera deliciosa'dır.

Deve Tabanı Çiçeği Özellikleri

Deve tabanı çiçeği; karakteristik ve belirgin kesiklere sahip olan yapraklarının uzunluğu 40 ile 60 santimetre aralığındadır. Yaklaşık olarak 30 santimetre tek gövdesi üzerinde birkaç tane delikli formda yaprakları bulunur. İdeal ortam bulunduğu zaman uzunluğu 5 metreye dek ulaşabilir. Çiçeğin belli çeşitleri yaz mevsiminde çiçek açar. Deve tabanı çiçeği; dış etkenlerden korunmasına yardımcı olan dış köklere ve toprak içerisinden gıda alarak sağlam tutunmasını sağlayan iç köklere sahiptir. Bakımı belli rutinlerden sonra oldukça kolaydır. Türkiye çapında bütün yerlerde kolayca yetiştirilir. Çiçeğin kökleri; Meksika'da sepet ve Peru'da halat yapımında kullanılmaktadır.

Deve Tabanı Çiçeği Faydaları

Deve tabanı çiçeğinin pek çok yararı bulunur. Bunlar;

- İdrar söktüren bir faydası bulunur.

- Göğüsteki iltihabı ve idrar söktüren yararı bulunur.

- Zinde ve güçlü tutar.

- Çıban ve yaralar gibi cilt hastalıklarına yaprakları ezilip, merhem şeklinde kullanılabilmektedir.