Detoks suyu nasıl kullanılır ve neye iyi gelir? Detox suyu içmenin cide faydaları nelerdir

Son dönemlerin en çok araştırılan ve tüketilen içecekleri arasında bulunan detoks suyu; vücuttaki yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olmakta ve toksinleri uzaklaştırmaktadır. Vücut içerisindeki yabancı bileşenlerin ve toksinlerin temizlenmesine, detoks adı verilmektedir. Sağlıklı vücut işleyişi adına fazlalıkların giderilmesini sağlayan detoks suyu, zindelik ve enerji sağlamaktadır. Vücuttaki zararlı bileşenler atılmaktadır ancak detoks suyu, toksin atımını hızlandırmaya katkı sağlamaktadır.

Detoks Suyu Nasıl Kullanılır?

Sabah uyanınca aç bir şekilde tüketilen detoks suyu, toksinlerin daha hızlı şekilde vücuttan atılmasını sağlar. Sabah uyanınca detoks suyunu tüketmek isteyenler kahvaltı yapmadan 30 dakika önce detoks suyunu tüketmelidir. Detoks suyu ile yapılan diyetler; kilo verme metodu olarak sayılmamalıdır. Kimi detoks suyu diyetleri, ödem söktürücü olduğundan ötürü düşük kalori içermektedir. Bununla beraber ilk zamanlar birkaç kilo vermek mümkün olacaktır. Fakat bu diyetler, egzersiz ile desteklenmediği zaman kalıcı kilo verilmeyeceği bilinmelidir.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyip, kilo vermek isteyenler adına dikkat edilmesi gereken hususlar; sebze, meyve, kepekli tahıllar, protein kaynakları gibi besinlerin tüketilmesi ve uzun zamanlı bir diyetle beraber her gün spor yapmaktır. Bu şekilde detoks suyunun tüketilmesi ile kilo vermek mümkün olacaktır.

Detoks Suyu Neye İyi Gelir?

Detoks suyunun pek çok duruma iyi geldiği belirtilebilir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır. Bunlar ise;

- Detoks suyu; insan bedeninde biriken zararlı bileşenlerin dışarı atılmasına destek olur.

- Vücudun zinde olmasına ve enerjinin artmasına yardımcıdır.

- Detoks suyu; bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendiren etkiye sahiptir.

- Cilt ve saç sağlığını kuvvetlendirir.

- Detoks suyu, tokluk hissi verir.

- Detoks suyu tatlı isteğini en aza indirir.

- Detoks suyu, şişkinlik ve hazımsızlığı giderir.

- Kan dolaşımını iyileştiren bir özelliği vardır.

- Detoks suyu; adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olur.

- Selülit giderir.

- Böbrek ve karaciğerin temizlenmesine destek olur.

- Vücudun kalori yakmasını sağlayarak, kilo vermeyi hızlandırır.

- Erken yaşlanmayı önler.

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Vücudun ödemini atar, şişkinliklerin azalmasına destektir.

- Bedenin gereksinim duyduğu; kobalt, çinko, demir, iyot, manganez, krom, selenyum, molibden, bakır ve vitaminleri sağlar.

- Toksik besin alımını önleyerek, uzun zamanda sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırır ve tatlı gibi bağımlılıkları önler.

- Detoks suyu; bedendeki stres hormonlarını düzeltmeye destek olacaktır.

Detox Suyu İçmenin Cilde Faydaları Nelerdir?

Detoks yaparak; cildin parlak görünmesi mümkündür. Detoks suyu, insan vücudunun zararlı bileşenlerden arınması, metabolizmanın hızlandırılması adına yapılan arınma şeklinde tanımlanabilir. Kış aylarında beslenme düzeninde daha çok yemek tüketimiyle karşılaşılmaktadır. Bu yüzden ciltte selülit oluşumu ile karşılaşmak da mümkün olacaktır. Detoks suyunun da selülitleri gideren bir özelliği bulunmaktadır.

Cilt sağlığını güçlendiren detoks suyu; cildin parlamasına yardımcı olmaktadır. Detoks suyu; cildin arınmasını sağlayarak, ölü derilerden kurtulmasına katkı sağlamaktadır. Detoks suyu içmenin sağlık açısından faydalarının çok fazla olmasının yanı sıra cilt adına da çok fazla yararları bulunmaktadır. Detoks suyu; ciltte bulunan zararlı bileşenleri dışarı atmakta ve toksinleri attırmaktadır. Bunun yanı sıra detoks suyu; cildin nemli görünmesine de destek olmaktadır.